اعرف الاردب وصل كام.. سعر الأرز الشعير اليوم الثلاثاء 4 يونيو 2024 في الأسواق المحلية مع بداية التعاملات الصباحية

سعر الأرز الشعير اليوم الثلاثاء 4 يونيو 2024 ضمن عمليات البحث الاولى على جوجل هذه الفترة ومن أكثر الموضوعات اهتماماً من قبل الكثير من المواطنين، يعد الأرز الشعير من أهم السلع التي لا غنى عنها ويحتاجها المواطنين بشكل يومي ولا يمكن الاستبدال بأي سلعة أخرى، ولذلك يبحث الكثير عن آخر التحديثات في الأسعار من أجل الشراء وعدم التعرض لأي تلاعب من التجار، لقد حقق سعر الأرز الشعير استقرار ملحوظ مع نهاية التعاملات المسائية ليوم الإثنين 3 من يونيو، ولكن يهتم الكثير بمعرفة الأسعار الجديدة أول بأول لأن هناك تغييرات على مدار الساعة في الأسعار، ولذلك نقدم لحضراتكم عبر موقعنا البديل سعر الأرز الشعير اليوم الثلاثاء 4 يونيو 2024 مع بداية التعاملات الصباحية في الأسواق ابقوا معنا.

سعر الأرز الشعير اليوم الثلاثاء 4 يونيو 2024

نسبة طفيفة من التراجع مع بداية التعاملات الصباحية ليوم الثلاثاء 4 من يونيو 2024 وتأتي الأسعار المحدثة على النحو التالي:

يصل سعر طن الارز الشعير للحبة العريضة في الاسواق المحلية نحو 15,700 جنيه.

وسجل سعر طن الأرز الشعير الحبة الرفيعة نحو 14,700 جنيه.

سعر طن الأرز الأبيض الحبة العريضة 25,000 جنيه بنسبة كسر 3%.

كما يبلغ سعر طن الأرز الأبيض الحبة الرفيعة في الأسواق 23,000 جنيه بنسبة كسر تصل حتى 5%.

أسعار الأرز الشعير في الأسواق بعد التحديثات

تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية أن تعمل على ضبط التسعير في الأسواق ووصولها للمستهلك بأقل الأسعار مراعاة للظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها الكثير، ورغم التغييرات المستمرة في سعر ارز الشعير إلا أن الأسعار تحت السيطرة وفقاً للجهود المبذولة، حيث وصلت نسبة التراجع في سعر الأرز الشعير الفترة الماضية ما بين 25% وحتى 30%، مما توفر وزارة التموين كميات كبيرة وضخها للأسواق لتلبية احتياج المواطن، مما كشفت بعض المصادر الحكومية أن الفترة القادمة تشهد حالة من الاستقرار بعد التصريح بالإفراج عن كميات جديدة من السلع والتي تتضمن الأرز الشعير الأكثر أهمية واحتياجاً بالنسبة للمواطنين