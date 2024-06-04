الله أكبر كبيرا.. تردد قناة سما الاردن تكبيرات عيد الأضحى المبارك 2024 على نايل سات بجودة hd

هناك اهتمام كبير خلال هذه الفترة بمعرفة تردد قناة سما الاردن تكبيرات عيد الأضحى المبارك 2024 التي تعتبر واحدة من أشهر القنوات العربية، حيث اعتادت القناة على نقل تكبيرات العيد على مدار 24 ساعة بدون توقف، وتحرص القناة على ذلك نظراً لاهتمام الكثير من المسلمين بسماع التكبيرات طوال اليوم، سما الاردن هي قناة تعمل بشكل مجاني وتبث كامل طاقتها من خلال القمر الصناعي نايل سات،

أصبحت القناة ذات شهرة وشعبية واسعة من بين الكثير من القنوات الفضائية، كي تتنافس القناة خلال هذه الفترة بقوة مع عدة قنوات تقوم بتغطية مناسك الحج ونقل تكبيرات العيد من الحرم المكي، سما الاردن هي الاختيار الصائب تستمتع بتكبيرات عيد الأضحى بأجمل الأصوات التي تقشعر لها الأبدان وتخفق لها القلوب، ترقبوا معنا السطور التالية لمعرفة تردد قناة سما الاردن تكبيرات عيد الأضحى المبارك 2024.

تردد قناة سما الاردن تكبيرات عيد الأضحى المبارك 2024

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12399.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

الاستقطاب: عمودي.

كيفية ضبط قناة سما الاردن

بكل سهولة ويسر يمكنكم تنزيل قناة سما الاردن على الجهاز بدون أي تقطيع أو تشويش للاستمتاع تكبيرات عيد الاضحى بدايةً من اليوم الأول من ذي الحجة الجمعة 7 من يونيو 2024 وكل ما عليكم اتباع ما يلي:.

الضغط على زر التشغيل ثم توصيل الجهاز بالرسيفر. حدد خانة الإعدادات. ثم اختر ضبط يدوي. تظهر الاقمار المتاحة على الجهاز اختر النايل سات. قم بوضع الرموز ومعدل الترميز والاستقطاب الصحيح للقناة. الضغط على زر تثبيت ثم انتظر بضع ثواني. ثم النقر على تشغيل. تردد قناة سما الاردن على عرب سات