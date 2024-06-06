رابط رسمى :نتائج الصف العاشر 2024 بالاسم عبر موقع البوابة الإلكترونية الرسمية بالكويت

نتائج الصف العاشر 2024 بالاسم، تقوم الآن وزارة التربية والتعليم بالكويت بالعمل على إنهاء تصحيح ومراجعة اروقا الطلاب الصف العاشر والحادي عشر بالكويت، في اقرب وقت ممكن، لكى تعلن النتيجة قبل اجازة عيد الأضحى المبارك والتي تبدأ 15 يونيو المقبل، وبالتالي بشكل مؤكد سوف تكون النتيجة متوفرة على موقع الوزارة التعليمية خلال الأسبوع الجاري وعلى حد اقصى متنصف الأسبوع المقبل، ويمكن للطلاب الاستعلام بالرقم المدني وسوف نستعرض إليك طريقة الاستعلام عبر هذا المقال مع الرابط الرسمي للحصول على النتيجة.

نتائج الصف العاشر 2024 بالاسم

تستعد الآن جميع المدارس للصفوف الثانوية لإعلان عن نتائج طلابها في الأيام المقبلة والتي يتم رفعها أولا على الموقع الرسمية التابعة إلي وزارة التربية والتعليم الكويتية ومن ثم تكون متوفرة في المدارس من اليوم التالي ورقيا ، وسوف تعلن نتيجة الصف العاشر والحادى عشر معا في وقت واحد عبر موقع وزارة التربية الكويتية ، وليس عبر موقع المربع الإلكتروني والذي هو مخصص فقط إلي نتائج الثانوية العامة بالكويت اما باقي الصفوف تعلن نتائجهم عبر موقع البوابة الإلكترونية الرسمية التابعة الحكومة الكويتية وهى متخصصة في تقديم عدة خدمات الى المواطنين أونلاين ومنها النتائج .

نتائج صفوف النقل في الكويت بالرقم المدني

ترفع نتائج الصف العاشر 2024 بالاسم والرقم المدني عبر موقع وزارة التربية والكويتية وليس عبر موقع المربع الإلكتروني واليك الطريقة الصحيح استعلام عن النتيجة إلكترونيا: