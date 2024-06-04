مواصفات سيارة تويوتا راش Toyota Rush الجديدة 2024 في السعودية باسعار رائعة

تتميز سيارة تويوتا راش الجديدة 2024 بالعديد من المزايا والمواصفات التي جعلتها تحظى بإعجاب الكثيرين. أُطلقت هذه السيارة لأول مرة في عام 2017، وتم تحديثها بشكل كبير في عام 2023. تتميز بتصميمها الخارجي الأنيق للغاية، وتعتبر من السيارات الاقتصادية التي توفر الوقود بكفاءة عالية جدًا، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للعديد من الأشخاص. في الفقرات التالية، سنستعرض المزيد من التفاصيل حول هذه السيارة الرائعة.

مواصفات سيارة تويوتا راش الجديدة 2024

تتمتع تويوتا راش الجديدة 2024 بمواصفات ميكانيكية مميزة، حيث تحتوي على أربعة أسطوانات وناقل حركة بأربع سرعات تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 160 كم/س، مع نظام دفع خلفي (RWD). سعة المحرك تبلغ 1.5 لتر، وتولد قوة تصل إلى 103 حصان. كما أن السيارة مزودة بخزان وقود سعة 45 لتر، وتعمل بمحرك بنزين، مما يوفر أداءً ممتازًا واقتصاديًا. من بين الميزات الإضافية التي تتمتع بها تويوتا راش 2024 نظام مساعد الفرامل (BA) وتوزيع قوة الفرامل بشكل إلكتروني في جميع أنحاء السيارة. كما تحتوي السيارة على حزام أمان ونظام التحكم في ثبات المركبة (VSC)، مما يعزز من سلامة الركاب. تحتوي السيارة على ثلاثة صفوف من المقاعد، مع إمكانية طي الصف الثالث، مما يوفر مساحة لسبعة ركاب، بمن فيهم طفلين في الصف الثالث. تدعم السيارة نظامي أندرويد أوتو وآبل كار، وتحتوي على عجلة قيادة متعددة الاستخدامات تتيح التحكم في العديد من وظائف السيارة، مثل مستوى صوت المكبرات. تأتي السيارة بشاشة ترفيه ومعلومات تعمل باللمس بحجم 7 بوصات، وخمس مكبرات صوت، وبعض الفئات تحتوي على ست مكبرات صوت. تحتوي السيارة على أربعة منافذ USB ونظام تحكم مزدوج في المناخ ومن المتوقع أن تأتي تويوتا راش 2024 بنظام تدفئة للمقاعد الأمامية، وفي الفئات الأعلى، سيتوفر نظام تدفئة للصفين الأول والثاني.

سعر سيارة تويوتا راش الجديدة 2024

تمتاز هذه السيارة بكونها رياضية ومتعددة الاستخدامات، فهي كبيرة الحجم وتناسب الاستخدام في الأماكن الوعرة. المساحة الداخلية للسيارة واسعة ومريحة للغاية، مما يجعلها مثالية للرحلات العائلية الطويلة وتأتي سيارة تويوتا راش 2024 بعدة فئات، ولكل فئة سعر مختلف.