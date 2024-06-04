لينك نتائج الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2024 عبر نتيجة نت

خلال الساعات المقبلة، سيتمكن طلاب الصف الثالث الإعدادي في محافظة الشرقية من معرفة نتيجة الترم الثاني برقم الجلوس أعلنت مديرية التربية والتعليم أن عملية التصحيح قد انتهت وأن النتائج سوف تنشر على الإنترنت قريبًا ويتم الآن تجهيز النتائج لاعتمادها من قبل المحافظ قبل نشرها في المدارس، مما يتيح للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع عليها بسهولة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2024

من المتوقع أن تعتمد محافظة الشرقية نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني خلال ساعات قليلة وبعد انتهاء عملية التصحيح في جميع مدارس المحافظة، سيتم رفع النتائج على بوابة النتائج التابعة لمديرية التربية والتعليم وسوف تتابع الصفحة الرسمية للمحافظة على فيس بوك أخبار اعتماد النتيجة، وبمجرد الانتهاء، سيتم نشر رابط الاستعلام عن النتيجة على صفحة المحافظة الرسمية.

طريقة استخراج نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الشرقية

ستقوم البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية بنشر رابط مباشر للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي للترم الثاني برقم الجلوس وذلك بعد انتهاء لجان التصحيح من مراجعة أوراق الامتحانات، وسوف تكون النتيجة متاحة للطلاب للاستعلام عن النتيجة، يجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع محافظة الشرقية كما يمكن الاستعلام عن النتيجة عبر نتيجة نت

ثم اختيار نتيجة الشهادة الإعدادية

ثم إدخال رقم الجلوس

يتم النقر على زر البحث لعرض الدرجات.

توزيع درجات الصف الثالث الاعدادي

خاض طلاب محافظة الشرقية امتحانات الترم الثاني في الفترة من 18 إلى 23 مايو الماضي وقد بدأت لجان التصحيح عملها فور انتهاء الامتحانات. حددت وزارة التربية والتعليم توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي بمجموع كلي 280 درجة، مقسمة على المواد كالتالي: اللغة العربية 80 درجة، اللغة الإنجليزية 60 درجة، العلوم 40 درجة، الرياضيات 60 درجة، والدراسات الاجتماعية 40 درجة.