Wanasah تردد قناة وناسة الجديد على القمر الصناعى نايل وعرب سات

تعتبر قناة وناسة من أبرز القنوات التلفزيونية المخصصة للأطفال في الوطن العربي. تقدم القناة محتوى يجمع بين الأغاني الحماسية والأناشيد الممتعة التي تثير إعجاب الأطفال. تسعى القناة لتقديم برامج متنوعة وجذابة تعمل على مدار الساعة، مما جعلها تحظى بشعبية كبيرة. نتيجة لذلك، يزداد البحث عن تردد القناة على الأقمار الصناعية المختلفة لضبطها والاستمتاع بمحتواها الممتع.

تردد قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات

يمكن ضبط تردد قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات وهذه الإعدادات تتيح للمشاهدين استقبال القناة بجودة عالية والاستمتاع بمحتواها المتنوع ويمكن ضبطها باستخدام البيانات التالية:

التردد: 11430

معدل الترميز :27500

معامل الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ : 5/6

الجودة: Sd.

أحدث تردد لقناة وناسة كيدز على عرب سات

تردد قناة وناسة: 11270.

القمر الصناعي: عرب سات.

أما معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

كذلك الجودة على القناة: HD.

كيفية استقبال تردد قناة وناسة الجديد

لاستقبال تردد قناة وناسة الجديد على جهاز الاستقبال، يجب اتباع خطوات بسيطة.