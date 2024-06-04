الحق بيع تلفونك بسرعة.. واتس أب يتوقف عن العمل على هذه الهواتف نهائيا خلال أيام.. مترجعشي تقول محدش قالي!!

تقوم شركة واتساب بانتظام بتحديث قائمة الأجهزة والأنظمة التي تدعمها تطبيقاتها وعادة ما يتم إيقاف دعم واتس اب للأجهزة التي تعمل بأنظمة تشغيل قديمة عندما يتوقف واتساب عن دعم جهاز معين فإن التطبيق لن يعمل بشكل صحيح على هذا الجهاز بعد تاريخ معين كما أعلن واتس اب أن هناك مجموعة من الهواتف التي سوف يتوقف عنها الواتس والتى سوف نوضحها لكم من خلال هذا المقال.

الهواتف التي قد يتوقف عليها واتساب

عادة يتوقف واتس اب عن العمل على الهواتف التي تعمل بالإصدارات القديمة من أنظمة التشغيل مثل:

الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد أقل من الإصدار 4.1.

الأجهزة التي تعمل بنظام iOS أقل من الإصدار 10.

الهواتف التي تعمل بأنظمة قديمة أخرى مثل Windows Phone.

كيفية التحقق من نظام التشغيل الخاص بجهازك

على أجهزة الأندرويد اولا يتم القيام بفتح الإعدادات (Settings).

مرر للأسفل واضغط على حول الهاتف(About phone).

ابحث عن إصدار الأندرويد (Android version).

على أجهزة آيفون أولا يجب أن يتم فتح الإعدادات (Settings).

اضغط على كلمه عام (General).

اضغط على حول (About).

ابحث عن اصدار البرنامج (Software version).

ماذا تفعل إذا كان جهازك غير مدعوم؟

إذا اكتشفت أن جهازك يعمل بنظام تشغيل قديم لم يعد مدعوما من قبل واتساب لديك الخيارات التالية: