“بالاسم ورقم الجلوس” نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2024 الترم الثاني عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية

بدأنا للتو العد التنازلي للوقت المتبقي على ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2024 الترم الثاني، حيث ينتظر الآلاف من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور على أحر من الجمر الموعد الذي يتم الاعلان فيه عن ظهور النتيجة ليطمئن قلبهم ويرتاح بالهم، ونقلاً عن مصادر رسمية قريبة من مديرية التربية والتعليم بالشرقية، فقد أكدت المصادر أنه جاري الآن الانتهاء من النسبة الأكبر من تصحيح أوراق الامتحانات ورصد وتجميع الدرجات، ومن المتوقع ظهور النتيجة في خلال الساعات القليلة المقبلة، وإليكم المزيد من التفاصيل.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2024 الترم الثاني

أكدت المصادر أنه تم بالفعل الانتهاء من حوالي 90% من عمليات التصحيح والمراجعة، وأوضحت المؤشرات الأولية أنه قد تصل نسبة نجاح الطلاب في نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2024 الترم الثاني حوالي 80%، وهو ما اثار الطمأنينة بشكل نسبي في نفوس الطلاب والأهالي الذين يشعرون بالاستياء بسبب تأخير النتيجة، وخاصة انه تم الكشف عن النتائج في العديد من المحافظات الأخرى، هذا وقد أتاحت وزارة التربية والتعليم رابط خاص للاستعلام عن نتيجة الطلاب من خلال الموقع الرسمي لمديرية التعليم، وأوضحت الخطوات اللازمة للاطلاع على الدرجات بشكل مفصل لمساعدة الطلاب والتسهيل عليهم، وجدير بالذكر أنه تعتبر نتيجة الشهادة الاعدادية من اهم النتائج في مسيرة الطلاب التعليمية، حيث يتحدد على أساسها وجهتهم باستكمال الدراسة في الثانوية العامة أو التعليم الفني.

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الشرقية 2024

يمكنكم خلال ساعات قليلة من الآن الاطلاع على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2024 ترم ثاني من خلال الخطوات التالية:-