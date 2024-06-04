استعلم حالاً… نتائج الصف الثاني عشر بالكويت 2024 عبر المربع الإلكتروني بالرقم المدني

أعلنت وزارة التربية في الكويت عن إتاحة نتائج الصف الثاني عشر بالكويت 2024 للاستعلام الإلكتروني مؤكدة حرصها على تسهيل الحصول على النتائج بطرق متعددة عبر الإنترنت هذا الإجراء، يأتي في إطار توفير الوقت والجهد للطلاب وأولياء الأمور حيث لم يعد هناك حاجة للذهاب إلى المدرسة لاستلام النتائج.

نتائج الصف الثاني عشر بالكويت 2024

أعلنت وزارة التربية الكويتية عن توفير خدمة الاستعلام الإلكتروني عن نتائج الصف الثاني عشر عبر البوابة الإلكترونية الرسمية للوزارة يمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على النتائج، من الجدير بالذكر أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بدقة النتائج قبل إعلانها، حيث يتم مراجعة الدرجات بعناية فائقة لضمان أن كل طالب يحصل على الدرجة التي يستحقها تأتي هذه الخطوة لضمان الشفافية والدقة في عملية التصحيح ورصد الدرجات مما يعزز الثقة في نظام التعليم الكويتي.

رابط الاستعلام عن نتائج الثاني عشر الكويت

للحصول على النتائج عليكم باتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع وزارة التربية الكويتية من خلال فتح المتصفح وزيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية. اختيار(خدمات الوزارة من القائمة الرئيسية اختر خيار خدمات الوزارة. تحديد الخدمات الطلابية ابحث عن القسم المخصص للخدمات الطلابية واضغط عليه. الضغط على دخول قم بالنقر على زر دخول” للوصول إلى البوابة الإلكترونية. تسجيل الدخول أدخل الرقم المدني وكلمة المرور الخاصة بك لتسجيل الدخول إلى البوابة. اختيار نتائج الصف الثاني عشر 2024 بعد تسجيل الدخول اختر خيار نتائج الصف الثاني عشر 2024. تحديد المحافظة والمدرسة اختر المحافظة التي تقع فيها مدرستك ثم حدد المدرسة. إدخال رقم الجلوس أدخل رقم الجلوس الخاص بك للبحث عن النتائج.

بعد إكمال هذه الخطوات إذا كانت النتيجة متاحة، ستظهر بالتفصيل بما في ذلك الدرجات الكلية ودرجات كل مادة على حدة في حال لم تظهر النتيجة ستظهر رسالة تشير إلى أن النتائج لا تزال قيد الانتظار.