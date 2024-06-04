تخفيضات بالكوم… مجلة عروض كازيون اليوم الثلاثاء 4 يونيو 2024 في مصر على كل المنتجات الغذائية

ازدادت اليوم معدلات البحث بشكل ملحوظ عبر محرك جوجل من قبل عدد كبير من المواطنين الذين يسعون لمعرفة أحدث مجلة عروض كازيون اليوم الثلاثاء 4 يونيو 2024، يعد كازيون ماركت واحدا من أكبر وأشهر المتاجر في مصر، في هذا المقال عبر موقعنا الإخباري البديل سنقدم لكم تفاصيل مجلة عروض كازيون اليوم مع التركيز على المنتجات الغذائية المتاحة بتخفيضات كبيرة.

مجلة عروض كازيون اليوم الثلاثاء 4 يونيو 2024

نتيجة لارتفاع معدلات البحث اليوم حول معرفة أحدث عروض كازيون اليوم نقدم لكم تفاصيل العروض المميزة على المنتجات المختلفة جاءت العروض كما يلي:

دبابيس دجاج كوكي جاهزة للتحمير بوزن 700 جرام بعد الخصم يصل سعرها اليوم إلى 142.5 جنيه.

كيس أرز أبيض ماركة الباشا بوزن 1 كيلو يمكن الحصول عليه اليوم بسعر 27.5 جنيه بعد الخصم.

كيس منظف أريال بوزن 2.5 كيلو متوفر بسعر 169.5 جنيه بعد الخصم.

شاشة سمارت بحجم 43 بوصة سعرها اليوم بعد الخصم يصل إلى 7999 جنيه.

شاشة سمارت بحجم 43 بوصة سعرها اليوم بعد الخصم يصل إلى 7999 جنيه. عبوة صلصة طماطم شريفة بوزن 280 جرام متاحة الآن بسعر مخفض مذهل يبلغ 10.95 جنيه بدلا من 17.95 جنيه.

منظف الجل بحجم 2.5 لتر متوفر الآن بسعر رائع قدره 169.95 جنيه بدلا من 229.95 جنيه.

مسحوق الغسيل الأوتوماتيك بأوزان مختلفة يمكن الحصول عليه الآن بسعر مخفض يبدأ من 299.95 جنيه بدلا من 326.95 جنيه.

دوش الصابون بوزن 110 جرام عبوة تحتوي على 4 قطع سعرها اليوم 36.95 جنيه بدلا من 48.00 جنيه بعد الخصم.

عروض كازيون جميع الفروع

يتميز كازيون بتقديم عروضا مميزة على المنتجات الغذائية ومستلزمات المنزل بتخفيضات كبيرة ينشر كازيون مجلة أسبوعية تحتوي على أفضل العروض مما يجذب اهتمام الكثير من المستهلكين الراغبين في الاستفادة من هذه الخصومات، تعتبر هذه المجلة مصدرا هاما للمستهلكين الباحثين عن العروض الجذابة حيث تتضمن مجموعة متنوعة من المنتجات بأسعار مخفضة.