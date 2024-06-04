الدراما الأقوى… مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 163 على قناة ATV التركية و مترجمة على قصة عشق

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 163، يسلط الضوء على جانب الإثارة والتشويق في رحلة المؤسس عثمان يواجه في هذه الحلقة تحديات جديدة ومواجهات مصيرية حيث تتنوع المشاهد بين الصراعات والمصالحة يلقى الضوء على الحكمة والشجاعة التي ينبغي على عثمان أن يتحلى بها لقيادة قواته في مواجهة أعدائه وتحقيق أهدافه النبيلة.

لا تفوتوا فرصة متابعة هذه الحلقة المثيرة التي تعرض رحلة ملحمية لتأسيس الدولة العثمانية في القرن الثالث عشر خلال فترة حكم عثمان أرطغرل، يظهر المسلسل تفاصيل المعارك القوية التي يخوضها عثمان مع الصليبيين ويبرز الصراعات والتحديات التي يواجهها في مسعاه لتحقيق هدفه وبناء دولته القوية.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 163

يظهر اهتمام كبير من جانب المشاهدين بمعرفة موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 163 بالترجمة إذ يحظى هذا العمل التاريخي بانتباه ملايين المتابعين حول العالم نظرا بأحداثه المشوقة، تركز الحلقات السابقة على مساعي المؤسس لكشف الخطط المدبرة للتخلص منه ونجاحه في كشف الأعداء والانتقام منهم وحماية حياته.

تلقي الحلقات المقبلة الضوء على جهود المؤسس عثمان في حماية الدولة العثمانية من التهديدات الخارجية وخاصة من المغول، يترقب الملايين موعد عرض الحلقة الجديدة بالترجمة العربية، حيث تُعرض الحلقات على قناة ATV التركية وتبث بالترجمة العربية الفصحى على قناة الفجر الجزائرية يوم الأربعاء في تمام الساعة 8:00 مساءا بتوقيت تركيا.

القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان

يسرنا أن نقدم لكم قائمة بالقنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الحلقة 163 عبر موقعنا الإخباري البديل:

تردد قناة دعوة الفضائية

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12687.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: SD.

تردد قناة قطر الفضائية

التردد: 10834.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

تردد قناة الصعايدة

القمر الصناعي: Nile Sat.

التردد: 11177/ 10815.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

تردد قناة الشرق الجديد

التردد: 12687.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

تردد قناة الفجر الجزائرية

التردد: 12130.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

تردد قناة فور شباب

التردد: 11682.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

يمكن الاستمتاع بمشاهدة حلقة المسلسل على أي من هذه القنوات وفقاً للترددات والمعلومات المقدمة.