“زيادة في محفظتك 700.000 دينار مصرف الرافدين“.. وزارة المالية العراقية تفجر مفاجأة سارة لهذه الفئات!!

وزارة المالية العراقية رواتب المتقاعدين

من المقرر أن يتم صرف رواتب المتقاعدين والتي تشتمل على الزيادة الأخيرة بداية من الشهر المقبل وذلك وفقا للإعلان الصادر مؤخرا عن وزارة المالية العراقية، وسيصل الحد الأدنى للرواتب بعد الزيادة الأخيرة الى سبعمائة الف دينار عراقي بعدما كان خمسمائة الف دينار فقط في السابق، وردا على التساؤلات الخاصة بموعد صرف الرواتب أجاب مسئول بالوزارة قائلا أن الرواتب ستصرف في موعدها المحدد وهو اول يوم من كل شهر ميلادي ولن يتم تغيير الموعد الا في حالة موافقة هذا اليوم ليوم عطلة رسمية حينها يتم تأجيل الموعد ليوم واحد حتى بداية العمل رسميا بالمؤسسات الحكومية.