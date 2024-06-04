“زيادة في محفظتك 700.000 دينار مصرف الرافدين“.. وزارة المالية العراقية تفجر مفاجأة سارة لهذه الفئات!!

وزارة المالية العراقية رواتب المتقاعدين، في خبر سار لملايين المواطنين بدولة العراق أعلن مجلس الوزراء العراقي عن قرار برفع رواتب المتقاعدين وتوجيه وزارة المالية بسرعة تنفيذ القرار، يأتي ذلك ضمن مجموعة من القرارات التي تتخذها الحكومة لدعم المواطنين ومساعدتهم على تحسين دخلهم في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع الاقتصادية ومعاناة الكثيرين بسبب قلة الدخل مقابل المصاريف، وسنقدم لكم اليوم في هذا المقال تفاصيل قرار زيادة رواتب المتقاعدين وطريقة الاستعلام عن الرواتب.
وزارة المالية العراقية رواتب المتقاعدين
من المقرر أن يتم صرف رواتب المتقاعدين والتي تشتمل على الزيادة الأخيرة بداية من الشهر المقبل وذلك وفقا للإعلان الصادر مؤخرا عن وزارة المالية العراقية، وسيصل الحد الأدنى للرواتب بعد الزيادة الأخيرة الى سبعمائة الف دينار عراقي بعدما كان خمسمائة الف دينار فقط في السابق، وردا على التساؤلات الخاصة بموعد صرف الرواتب أجاب مسئول بالوزارة قائلا أن الرواتب ستصرف في موعدها المحدد وهو اول يوم من كل شهر ميلادي ولن يتم تغيير الموعد الا في حالة موافقة هذا اليوم ليوم عطلة رسمية حينها يتم تأجيل الموعد ليوم واحد حتى بداية العمل رسميا بالمؤسسات الحكومية.
الاستعلام عن رواتب المتقاعدين العراق
بسهولة تامة يمكن للمستفيدين من رواتب التقاعد الاستعلام عن قيمة رواتبهم بعد الزيادة ومواعيد صرفها من خلال الموقع الالكتروني لوزارة المالية ومن خلال اتباع الخطوات التالية :
- الدخول الى موقع وزارة المالية العراقية الالكتروني عبر الضغط على هذا الرابط.
- تسجيل الدخول عن طريق ادخال اسم المستخدم وكلمة المرور.
- اختر خدمة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين من قائمة الخدمات الالكترونية بالموقع.
- ادخل البيانات المطلوبة وهي الاسم والرقم القومي ثم الضغط على “استعلام”.