“زيادة في محفظتك 700.000 دينار مصرف الرافدين“.. وزارة المالية العراقية تفجر مفاجأة سارة لهذه الفئات!!

Mahmoud تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
“زيادة في محفظتك 700.000 دينار مصرف الرافدين“.. وزارة المالية العراقية تفجر مفاجأة سارة لهذه الفئات!!
وزارة المالية العراقية رواتب المتقاعدين

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين العراق

بسهولة تامة يمكن للمستفيدين من رواتب التقاعد الاستعلام عن قيمة رواتبهم بعد الزيادة ومواعيد صرفها من خلال الموقع الالكتروني لوزارة المالية ومن خلال اتباع الخطوات التالية :

  • الدخول الى موقع وزارة المالية العراقية الالكتروني عبر الضغط على هذا الرابط.
  • تسجيل الدخول عن طريق ادخال اسم المستخدم وكلمة المرور.
  • اختر خدمة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين من قائمة الخدمات الالكترونية بالموقع.
  • ادخل البيانات المطلوبة وهي الاسم والرقم القومي ثم الضغط على “استعلام”.
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Mahmoud

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