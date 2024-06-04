«مبروك 1 ثانوي » ظهور رابط استخراج نتيجة الصف الاول الثانوي 2024 2024 بالرقم القومي عبر موقع وزارة التربية التعليم

أعلنت كافة المديريات التعليمية نتيجة الصف الاول الثانوي 2024 2024 بالرقم القومي بجميع محافظات الجمهورية منذ يومين، فمنذ بداية هذا الأسبوع أتاحت الجهات المختصة إمكانية الاستعلام عن النتائج إلكترونياً، من خلال الموقع الرسمي التابع لكل مديرية تعليمية، ويأتي ذلك من أجل التسهيل والتيسير عليهم.

اعتماد نتيجة الصف الاول الثانوي 2024 2024 بالرقم القومي

انتهت كافة المديريات التعليمية من تصحيح ومراجعة إجابات طلاب صفوف النقل للمرحلة الثانوية، حيث أعلنت كل الإدارات التعليمية اعتماد نتيجة الصف الاول الثانوي 2024 بالرقم القومي رسمياً، وجاري العمل الآن على رفع الكشوفات على الموقع الرسمي وتجهيزها بجميع المدارس من أجل إتاحتها للطلاب، ومن ناحية أخرى أتاحت وزارة التربية والتعليم إمكانية التظلم على النتائج، حيث قامت بفتح باب التظلمات عبر البوابة الرسمية لها، وذلك حرصاً منها على منح كل طالب حقه.

خطوات التظلم على نتيجة الصف الأول الثانوي 2024

أصبح الآن بإمكان طلاب مرحلة صفوف النقل للمرحلة الثانوية العامة أو الإعدادية تقديم اعتراض أو تظلم على النتيجة بكل سهولة، وذلك من أجل إعطاء كل ذي حق حقه، فمن خلال القيام باتباع الإجراءات الآتية سيتمكن الطلاب من الحصول على حقوقهم، وفيما يلي خطوات إجراء ذلك: