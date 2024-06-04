«مبروك 1 ثانوي » ظهور رابط استخراج نتيجة الصف الاول الثانوي 2024 2024 بالرقم القومي عبر موقع وزارة التربية التعليم

أعلنت كافة المديريات التعليمية نتيجة الصف الاول الثانوي 2024 2024 بالرقم القومي بجميع محافظات الجمهورية منذ يومين، فمنذ بداية هذا الأسبوع أتاحت الجهات المختصة إمكانية الاستعلام عن النتائج إلكترونياً، من خلال الموقع الرسمي التابع لكل مديرية تعليمية، ويأتي ذلك من أجل التسهيل والتيسير عليهم.
اعتماد نتيجة الصف الاول الثانوي 2024 2024 بالرقم القومي
انتهت كافة المديريات التعليمية من تصحيح ومراجعة إجابات طلاب صفوف النقل للمرحلة الثانوية، حيث أعلنت كل الإدارات التعليمية اعتماد نتيجة الصف الاول الثانوي 2024 بالرقم القومي رسمياً، وجاري العمل الآن على رفع الكشوفات على الموقع الرسمي وتجهيزها بجميع المدارس من أجل إتاحتها للطلاب، ومن ناحية أخرى أتاحت وزارة التربية والتعليم إمكانية التظلم على النتائج، حيث قامت بفتح باب التظلمات عبر البوابة الرسمية لها، وذلك حرصاً منها على منح كل طالب حقه.
خطوات التظلم على نتيجة الصف الأول الثانوي 2024
أصبح الآن بإمكان طلاب مرحلة صفوف النقل للمرحلة الثانوية العامة أو الإعدادية تقديم اعتراض أو تظلم على النتيجة بكل سهولة، وذلك من أجل إعطاء كل ذي حق حقه، فمن خلال القيام باتباع الإجراءات الآتية سيتمكن الطلاب من الحصول على حقوقهم، وفيما يلي خطوات إجراء ذلك:
- يتعين على الطالب أو ولي أمره التوجه إلى الإدارة التعليمية التابع الطالب لها.
- يقوم الطالب بتحديد المادة الدراسية المراد إعادة تصحيحها مرة أخرى.
- يلزم سداد رسوم التظلم على المادة الدراسية.
- من الضروري اتباع كافة التعليمات الخاصة بالإدارة التعليمية من أجل الإطلاع على كراسة الإجابة الخاصة بالمادة.
- قيام الطالب بتدوبن الملاحظات والتعليقات للبت فيها من قِبل اللجنة المختصة بالمادة.
- في حالة ثبوت أحقية الطالب بالتظلم يتم احتساب الدرجادت الجديدة، كما من حقه أن يسترد الرسوم المالية التي دفعها نظير التظلم.