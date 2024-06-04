كشـــوفااات الرعاية هسٓه.. اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بالعراق منصة مظلتي spa.gov.iq/umbrella

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، مع كثرة الطلبات المقدمة الى وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية للاستفادة من منحة الرعاية الاجتماعية والتي تصرف للفقراء وأصحاب الظروف المادية والاجتماعية الصعبة؛ تأخر الإعلان عن أسماء المشمولين والتي اختارتهم الجهات المعنية بناء على شدة حاجتهم واستحقاقهم للدعم، وحاليا تم الإعلان عن نزول أسماء دفعة جديدة من المستفيدين، وسنقدم لكم اليوم في هذا المقال طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعابة الاجتماعية والشروط المطلوبة للحصول على المنحة.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في عموم العراق

لمساعدة المتقدمين على معرفة ما إذا تم اختيارهم ضمن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية من عدمه أتاحت وزارة الشؤون الاجتماعية خدمة الكترونية تمكن المواطنين من البحث عن أسمائهم من مكانهم ودون التوجه لأي مكان للاستفسار، وفيما يلي نستعرض لكم رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين والطريقة بالخطوات :

زيارة منصة هيئة الحماية الاجتماعية “مظلتي” من خلال الضغط على هذا الرابط.

الدخول الى الخدمات الالكترونية واختيار الاستعلام عن خدمات الرعاية الاجتماعية.

النقر على “اسماء الرعاية الاجتماعية” ثم تحديد المحافظة ورقم الوجبة المستعلم عنها.

ادخل البيانات الشخصية المطوبة لاستكمال الاستعلام.

ستظهر أمامك كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بصيغة PDF.

اضغط على “تنزيل” لتحميل القوائم على جهازك والبحث عن اسمك من بينهم.

شروط استحقاق دعم الرعاية الاجتماعية

للاستفادة من الدعم الذي تقدمه الحكومة العراقية لابد أن تتوافر فيك الشروط اللازمة والتي حددتها وزارة الشؤون الاجتماعية لاختيارك ضمن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وهذه الشروط هي :