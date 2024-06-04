“results.mlazemna“ استعلم عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 بالعراق موقع نتائجنا

يريد عدد كبير من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور التعرف على طرق الإطلاع على نتائج الثالث متوسط الدور الأول للعام 2024، والتي سوف ينتهي الطلاب من إجراء اختباراتها في وقت قريب جداً مع بداية شهر يونيو، وستبدأ بعد ذلك عمليات تصحيح الامتحانات الإلكترونية ورصد النتائج، ومن ثم يتم اعتمادها لترفع على المواقع الإلكترونية المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية، وللمزيد من التفاصيل يرجى متابعة القراءة.

استعلم عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 بالعراق

يعد أولياء الأمور والطلاب منشغلون الآن بموعد ظهور نتائج الثالث متوسط والتي من المقرر أن تنتهي الامتحانات في يوم 5 يونيو الموافق ليوم الأربعاء القادم، وستقوم كل مدرسة بعد ذلك بالعمل على تصحيح اختبارات الطلاب المقيدين بها بشكل إلكتروني تجنباً لحدوث أخطاء أثناء التصحيح، وأيضاً تتم مراجعة التصحيح مرة أخرى بشكل إلكتروني وبعد ذلك ستقوم كل مدرسة على حدة برفع درجات الطلاب، وتتيح وزارة التربية والتعليم أيضاً إمكانية تقديم اعتراض من قبل الطلاب على النتائج في حالة أن ظن الطالب أن هناك خطأ في نتيجته.

طريقة معرفة نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق

يمكن لجميع الطلاب من جميع محافظات العراق الاستعلام عن النتائج من خلال القيام بعدد من الخطوات الآتي توضيحها: