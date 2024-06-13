“مليون مبـــروك للناجحـــين results.mlazemna“.. نتائج الصف الثالث متوسط موقع نتائجنا الدور الأول 2024 في عموم العراق

نتائج الصف الثالث متوسط موقع نتائجنا، مرحلة الثالث متوسط من أهم المراحل التعليمية التي يسعى الطلاب بها الى اجتيازها بتفوق كونها يتحدد على أساسها بشكل كبير مستقبل الطالب العلمي، وحاليا يخوض طلاب الثالث متوسط اختبارات الدور الأول ويرغبون بمجرد انتهاءهم أن يطمئنوا وأسرهم على النتيجة التي ستعبر عن جهود عام دراسي كامل، وبالفعل سيستطيع الطلاب الاطلاع على النتيجة الكترونيا فور ظهورها، وسنقدم لكم اليوم في هذا المقال رابط نتائج الثالث متوسط وخطوات الاستعلام عن النتيجة.

نتائج الصف الثالث متوسط موقع نتائجنا حتى الآن لم يتم تحديد موعد ظهور نتائج الصف الثالث متوسط موقع نتائجنا بشكل قطعي، ولكن وزارة التربية العراقية أعلنت في وقت سابق أن النتائج ستظهر بمجرد الانتهاء من عمليات تصحيح الاجابات والمراجعة ورصد الدرجات، وللتيسير على الطلاب وأولياء امورهم أتاحت الوزارة امكانية الاطلاع على النتائج عبر الانترنت وبالتالي لن يكون الطالب مضطرا للتوجه الى المدرسة أو الإدارة التعليمية لمعرفة نتيجته، وفيما يلي طريقة الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط على موقع الوزارة : الدخول الى الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة التربية العراقية من خلال الضغط على هذا الرابط.

من قسم الاستعلامات ادخل الى نتائج الامتحانات ثم حدد الصف الدراسي “الثالث متوسط” والدور “الأول”.

اختر المحافظة التي يتبعها الطالب، وادخل رقم الجلوس.

سيتم استعراض اسم الطالب كاملا ونتيجته بالتفصيل في كافة المواد الدراسية.