وزارة التربية الوطنية… سحب استدعاء البكالوريا الجزائر 2024 حسب الكود و الرقم التسلسلي

تعلن وزارة التربية الوطنية في الجزائر عن فتح باب سحب استدعاء البكالوريا الجزائر 2024 بشكل إلكتروني سيكون بإمكان الطلاب الوصول إلى الرابط المخصص على الموقع الرسمي للوزارة سحب استدعاءاتهم بسهولة ويسر، تأتي هذه المبادرة الرقمية في إطار تسهيل الخدمات التعليمية للطلاب وتوفير الوقت والجهد.

سحب استدعاء البكالوريا الجزائر 2024

من خلال هذه الخطوة تهدف الوزارة إلى تحسين تجربة الطلاب وتوفير بيئة ملائمة لهم للحصول على الخدمات التعليمية بشكل مباشر عبر الإنترنت، ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود الوزارة لتحديث العملية التعليمية وتبني التكنولوجيا في مجال التعليم، يمكن للطلاب الآن الاستفادة من خدمة سحب استدعاءات امتحان البكالوريا بكل سهولة عبر اتباع الخطوات التالية:

يبدأ الطالب بالانتقال إلى الموقع الرسمي لديوان الامتحانات والمسابقات في الجزائر

يقوم بتحديد المحافظة التي ينتمي إليها. يقوم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به. يقوم بتحديث جميع البيانات المطلوبة وإرفاق المستندات اللازمة التي يطلبها الموقع. يتحقق بدقة من جميع البيانات والمستندات المقدمة لضمان الدقة. ينقر على أيقونة سحب استدعاء البكالوريا لتنزيل الاستدعاء أو طباعته. يحتفظ الطالب بالاستدعاء ويقدمه في يوم الامتحان.

سحب استدعاء البكالوريا جميع الولايات

استفادت وزارة التربية الوطنية الجزائرية بشكل كبير من التقدم التكنولوجي في تحسين وتطوير الخدمات التعليمية عبر منصتها الإلكترونية ومن بين هذه الخدمات الحيوية، باستخدام هذه الخدمة الإلكترونية يتمكن الطلاب من توفير الوقت والجهد اللازمين للحصول على استدعاء امتحان البكالوريا بكل يسر وسهولة وذلك من خلال الوصول المباشر إلى المنصة الإلكترونية المخصصة دون الحاجة إلى الذهاب شخصيا إلى المكاتب أو الإدارات المعنية.