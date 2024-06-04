مبارك النجاح.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان 2024 حكومي ولغات عبر موقع نتيجة نت فقط بالاسم ورقم الجلوس

اعتمد المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان 2024 حكومي ولغات خلال الساعات الماضية، حيث بلغت نسبة نجاح هذا العام للفصل الدراسي الثاني نحو 76.5%، فلقد انتهى طلاب الصف الثالث الاعدادي من أداء اختبارات نهاية العام منذ عدة أيام، وطبقاً لما أعلنه المحافظ فإن كافة النتائج تم رفعها على بوابة التعليم الأساسي التابعة لمحافظة أسوان وعبر منصة نتيجة نت.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان 2024

أكد وكيل مديرية التربية والتعليم أن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان 2024 قد تم اعتمادها رسمياً خلال الساعات الماضية، إذ بلغت نسبة نجاح المرحلة الإعدادية المهنية 82%، بينما تجاوزت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للصم والبكم 85.5%، في حين بلغت نسبة نجاح المكفوفين 80%، كما أضاف المصدر أن عدد المتقدمين الذين خاضوا الامتحانات هذا العام نحو 27 ألف طالب وطالبة، تم توزيعهم على 302 لجنة، وعلى صعيد آخر فإنه سيتم فتح باب التظلمات انطلاقاً من يوم السبت المقبل، والذي سيستمر حتى 15 يوماً.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان 2024

من أجل التسهيل على الطلاب وأولياء أمورهم قامت وزارة التربية والتعليم بإتاحة خدمة الاستعلام عن النتائج عبر الإنترنت، فمن خلال المنصة الرسمية يتمكن طلاب الشهادة الإعدادية من الإطلاع على درجاتهم بكل سهولة، ولقد تتمثل خطوات إجراء ذلك في النقاط الآتية: