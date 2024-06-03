رابط متـــــــــــــــــــــاح.. الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني 2024 من خلال بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية من أكثر النتائج المرتقبة في الفترة المقبلة، حيث يعيش الطلاب حالياً حالة من القلق والتوتر في انتظار النتيجة التي تعتبر من النتائج المهمة في مراحل التعليم الأساسي، حيث يتأهل الطالب بعدها للدخول لمرحلة التعليم الإعدادي الأزهري والتي تختلف تمام عن المرحلة الابتدائية، وقد كشف قطاع الأزهر الشريف عن موعد ظهور النتيجة والتي تعلن بمجرد انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة على الفور، وخلال هذا التقرير نتابع معكم أخر التفاصيل بخصوص النتيجة فتابعونا.

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية الترم الثاني 2024

من أكثر الروابط التي يزداد البحث عنها بشكل كبير في التوقيت الحالي هو رابط استخراج نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري، والتي من المتوقع أن تعلن خلال الساعات القليلة المقبلة بعد انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة في كافة المحافظات المصرية، وتتمثل نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية أهمية كبيرة لدى الطلاب وأولياء الأمور فهي الخطوة الأخيرة قبل الدخول لمرحلة التعليم الإعدادي، ويتم استخراج النتيجة من خلال بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية بالخطوات التالية:

يتم الولوج إلي بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية من “هنا“.

الضغط على خانة خدمات الأزهر الشريف.

اختيار أيقونة نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية الترم الثاني 2024.

كتابة رقم الجلوس بشكل صحيح.

الضغط على كلمة بحث وستظهر النتيجة أمامكم خلال ثواني.

درجات توزيع الشهادة الابتدائية الأزهرية

يتم توزيع درجات الشهادة الابتدائية الأزهرية كل ترم على حد فكل ترم مجموع 275 درجة والترمين 550 درجة، وتوزيع الدرجات على النحو التالي:

درجة اللغة العربية للشهادة الابتدائية الأزهرية 100 درجة للترمين.

درجة مادة الرياضيات للشهادة الابتدائية الأزهرية 100 درجة للترمين.

درجة مادة التربية الإسلامية للشهادة الابتدائية الأزهرية 100 درجة للترمين.

درجة مادة الدراسات الاجتماعية للشهادة الابتدائية الأزهرية 50 درجة للترمين.

درجة مادة العلوم للشهادة الابتدائية الأزهرية 50 درجة للترمين.

درجة مادة اللغة الإنجليزية للشهادة الابتدائية الأزهرية 50 درجة للترمين.