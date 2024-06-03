“أحجز الآن” .. طريقة حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024 وأهم التعليمات

أطلقت وزارة الداخلية العراقية نظام الحجز الإلكتروني لـ البطاقة الوطنية الموحدة لعام 2024، وذلك كبديل محسن للبطاقات السابقة، يهدف هذا النظام إلى تبسيط الإجراءات للمواطنين والحد من الازدحام، وستصبح هذه البطاقة الجديدة أساسية في جميع التعاملات الرسمية، دعونا نكتشف معا المزيد حول خصائص ومميزات البطاقة الوطنية الموحدة في العراق.
حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024
لقد وضعت وزارة الداخلية العراقية خطوات هامة للتسجيل الإلكتروني لـ البطاقة الوطنية الموحدة لعام 2024، وهذا متاح فقط للتسجيلات الأولية، وإليكم الخطوات المفصلة لإتمام عملية التسجيل:
- زيارة الموقع الإلكتروني لمديرية شؤون البطاقة الوطنية.
- إدخال الاسم الثلاثي ورقم الهاتف في الحقول المخصصة.
- كتابة رقم الهوية الوطنية في المكان المحدد.
- تعبئة جميع الحقول المطلوبة بعناية ودقة.
- اختيار موعد للمراجعة من بين الأوقات المتوفرة للحجز، والتي تتراوح بين الساعة 8 صباحا و12 ظهرا.
تعليمات الحجز الإلكتروني للبطاقة الوطنية 2024
تضع وزارة الداخلية العراقية مجموعة من التعليمات لتسجيل البطاقة الوطنية لعام 2024، وهي كالتالي:
- التسجيل مجاني لجميع المواطنين ولا يتطلب أي رسوم.
- التسجيل الإلكتروني يقتصر على الأوقات التي تحددها الوزارة لكل قسم.
- أوقات الحجز لا تكون متوفرة خلال العطل الرسمية.
- موعد المراجعة يعتبر باطلا إذا لم يتم الالتزام بتاريخ الحجز المحدد.
- يجب عدم استخدام رقم الهاتف أكثر من مرة للتسجيل.
- ينبغي كتابة رقم الهاتف بالأرقام الإنجليزية.
- في حالة العدم القدرة على الحجز بسبب امتلاء القدرة، يمكن القيام بالحجز في اليوم التالي دون تسجيل الخروج لتجنب طلب رمز دخول جديد.
- التسجيل متاح إلكترونيا في حالة فقدان أو تلف البطاقة الوطنية.
- للتحقق من الحجز، يمكن الضغط على زر الاستعلام المتوفر في نفس صفحة التسجيل.