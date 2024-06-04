“32 اسم مزخرف من اختيار المحترفين“ تحميل اسماء ببجي فخمة مزخرفة PUBG mobile 2024.. أسماء أبطال اللعبة!!

يهتم لاعبين ومستخدمي لعبة ببجي موبايل بالبحث عن أسماء ببجي مزخرفة، حيث أنه عند التسجيل لأول مرة في ببجي وإنشاء حساب يحتاج اللاعب إلى وضع اسم له يتم استخدامه في اللعبة ويجذب به انتباه اللاعبين الآخرين للمشاركة معه في التحديات ولتكوين فريق جماعي لهزيمة العدو، وفي هذا المقال سوف نعرض مجموعة من الأسماء الجديدة والمميزة التي قد يختار منها لاعب ببجي الاسم الذي يناسبه.

تحميل اسماء ببجي فخمة مزخرفة PUBG mobile 2024

يوجد عدد من أسماء ببجي مزخرفة الجديدة المميزة، والتي قد تكون أما باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية، ويمكن استخدامها من قبل الشباب والبنات والتي سوف نعرض البعض منها كما يلي:

بـرزان☪︎.

سنيہكُہرز★.

ابلع § لك.

◥ᖫاسمكᖭ◤.

بيكاتشوツ.

وــّهم.

شۣۗـۙيۣۗہخۣۗـۙ.

〆الملكة.

̨مۘــڵــ؏ــﯜنۨ.

Đř صيياُعهِ.

¡ł اسحلگ.

الفتاكツ.

مـكـامـش ツ.

مۘــڶــﮪــمۘــٰٱ̍ۏې.

گوجيً.

هــوٌلــاس.

خبر-مۈت ڪبريآئي-إشآعه.

مْذْڪْرْآتْ حْزْيْنْﮬ̲̣̐.

ميہٰﮱۅشہٰﮥ ‘ۦ ‘ۦ.

سہأتہغہير-وسہتہندمہونہ صہدقہوني.

ڇۋڇۋ ‘ۦ.

حُنَيَنَُه نۣۗہكۣۗہدُيۣۗہهۣۗہ.

ℓσvєℓy αиɢєℓ. fαcє τнє мσσи.

꧁༒☬Bad☬Boy☬༒꧂ ꧁༒☬star☬༒꧂.

ཧᜰ꙰ꦿ➢₦Ї₦ℑ₳ ༒. ツмαχαιя࿐.

ĄŊą Líã Ṁeņ-Ȝ’ểřk Ħaßeß-Ȝömry. Äşħof-Fik Youm-Ȝäłły Ntä-Ȝmäłtu Feyä .

ElDõnyậ-Dě’ßěnt.

σηє ƒєℓℓα αη∂ ρℓαуѕ вαѕкєт.

أسماء ببجي موبايل باللغة العربية

كما هناك عدد كبير من الأسماء التي بدء يستخدمها لاعبي ببجي موبايل في الفترة الحالية باللغة العربية للذكور والإناث، والتي يعد من أبرزها الآتي: