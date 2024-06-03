تردد قناة توم وجيري علي النايل سات.. هل موجودة!!

اقتربت أغلب الدول العربية على الانتهاء من أعمال نهاية العام الدراسي، ولذلك زاد البحث عن تردد قناة توم وجيري، حيث بدأ أغلب الطلاب في الاجازة الصيفية التي يستمتع بها الأطفال من قضاء اوقات ممتعة ومشاهدة أفضل القنوات التي يحبونها والتي من ابرزها قنا توم وجيري، تلك القناة المميزة التي تقدم فقرات وبرامج مسلية وممتعة على مدار اليوم.

تردد قناة توم وجيري

قناة توم وجيري قناة متخصصة بالمستوى الترفيهي للأطفال فهي تقوم بتقديم العديد من الفقرات والبرامج على مدار اليوم دون انقطاع، ولتزيد القناة من نسبة المشاهدة لديها تقوم بشكل مستمر بتحديث وتغيير ترددها، ولقد جاء تردد قناة توم وجيري الأخير على القمر الصناعي نايل سات على النحو التالي:

اسم القناة: توم وجيري.

القمر الصناعي: نايل سات.

حيث يمكن ضبط قناة توم وجيري على القمر الصناعي بعد إدخال التردد التالي: 11345.

كما يتم ضبط استقطاب اتجاه قناة توم وجيري على أفقي.

أما بالنسبة لمعدل الترميز الذي يتم ضبط القناة من خلاله فهو

ويتم تعديل معامل تصحيح قناة توم وجيري ليكون 6/5.

أما الجودة التي تبث القناة محتواها بها في تقنية HD.

تردد قناة توم وجيري على القمر الصناعي عرب سات

حرصا من قناة توم وجيري أن تصل لأكبر عدد من المشاهدين، حيث أن هناك بعض المناطق لا تعمل على القمر الصناعي نايل سات، لذلك تم اضافة القناة لتكون على القمر الصناعي عرب سات، وجاء تردد قناة توم وجيري على القمر الصناعي عرب سات ليكون على النحو التالي: