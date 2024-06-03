كم تبلغ قيمة الحد الأدنى للاجور في الأردن 2025؟.. وزارة المالية توضح

يرغب جميع المواطنين معرفة الحد الأدنى للأجور في الأردن، وذلك بعد أن قامت وزارة المالية بالإعلان عن وجود زيادة للحد الأدنى إلى جميع الموظفين العاملين داخل كل من القطاع الخاص والعام، وقد تم توفير تلك الزيادة حتى تعمل المملكة الهاشمية على تحسين المستوى المعيشي لجميع المواطنين، ليواجهوا غلاء الأسعار التي تشهدها الكثير من البلدان الفترة الحالية، لذا يمكنكم متابعة السطور القادمة لمعرفة الحد الأدنى للأجور.

كم تبلغ قيمة الحد الأدنى للأجور في الأردن 2025؟

تم توضيح جميع التفاصيل التي تشير إلى زيادة الحد الأدنى للأجور في الأردن، وذلك بعد أن تم الإعلان من قبل المتحدث الرسمي لوزارة المالية الأردنية، حيث أعلن أن القرار الخاص بالزيادة تابع إلى اللجنة الثلاثية، والتي قد تم تشكيلها تبعا للمادة رقم 52، وقد تم توضيح الحد الأدنى المقدم داخل الأردن للموظفين، وهو 260 دينار، وسيتم تقديم الرواتب إلى الموظفين في مختلف القطاعات في يوم 24 من كل شهر ميلادي، وتم تحديد الموعد من قبل وزارة المالية.

خطوات الاستعلام عن رواتب العاملين بالأردن

يمكن لجميع العاملين داخل قطاعات العمل في الأردن القيام بالاستعلام موعد نزول الرواتب بالزيادة الجديدة، حيث يتم ذلك من خلال تنفيذ عدة خطوات هامة تتمثل في الآتي: