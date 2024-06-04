من كام السنادي.. تنسيق الثانوية العامة 2024 الإسكندرية المرحلة الأولى للبنات والبنين جميع الحافظات

بالتزامن مع ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية واعتمادها رسمياً من قِبل المحافظ يرتقب أولياء الأمور موعد الإعلان عن تنسيق الثانوية العامة 2024 الإسكندرية المرحلة الأولى بفارغ الصبر، حيث تعد الثانوية العامة هي إحدى أهم المراحل التعليمية التي يمر بها الطالب أثناء فترة تعليمه، كما أنها تُمكن الطالب من تحديد مستقبله ومساره، وكذلك تؤهله للالتحاق بالجامعات التي من خلالها يتوجه لسوق العمل.

تنسيق الثانوية العامة 2024 الإسكندرية المرحلة الأولى

ازداد البحث في الآونة الأخيرة عن تنسيق الثانوية العامة 2024 الإسكندرية المرحلة الأولى وذلك بعد قيام المديرية التعليمية بالكشف عن أوائل الشهادة الإعدادية بالأمس، فلقد صرح محافظ الإسكندرية أن نسبة نجاح الصف الثالث الإعدادي قد تجاوزت 63%، ولقد تخطت المرحلة الأولي بالعام الماضي 200 درجة، وبالمقارنة مع العام الماضي فمن المتوقع أن يرتفع التنسيق لهذا العام أو على الأقل يماثله، إذ بلغ تنسيق الثانوية العامة لعام 2023 نحو 225 درجة، ومن المفترض أن ينخفض تنسيق المرحلة الثانية والثالثة عن المرحلة الأولى بنسبة بسيطة.

توقعات تنسيق الثانوية العامة بجميع المحافظات 2024

وفقاً للأماكن المتوفرة بالمدارس الحكومية والخاصة وكثافة الطلاب، وطبقاً للدرجات النهائية التي حصل الطالب عليها يتم تحديد تنسيق الثانوية العامة لكل عام، فمن المتوقع أن يأتي تنسيق هذا العام بكل محافظات الجمهورية على النحو التالي: