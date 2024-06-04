مصيبة سودا لو ظهرت عندك.. ظهور هذه العلامة على الواتس اب يعني ان حسابك مراقب وهناك من يتجسس عليك.. خلي بالك لاتقع في الفخ!!

تعتبر حماية حسابات واتساب من التهديدات الإلكترونية أمرا حيويا في عصرنا الرقمي خاصة مع اعتبار واتساب واحدا تم من أبرز وأهم تطبيقات التواصل الاجتماعي التي تستخدمها معظم الأشخاص وعلى الرغم من المزايا العديدة التي يوفرها إلا أنه يمكن اختراق حساب واتساب بسهولة مما يعرض البيانات الشخصية والمحادثات للخطر هذا المقال يستعرض كيفية معرفة ما إذا كان حساب واتساب الخاص بك مراقبا أو مخترقا بالإضافة إلى تقديم بعض الخطوات الأساسية لحمايته من التهديدات الإلكترونية.

خطوات معرفة اختراق حساب الواتس اب

لمعرفة ما إذا كان حساب واتساب الخاص بك مراقبا أو مخترقا يمكنك اتباع الخطوات التالية :

ابحث في قائمة إعدادات في تطبيق واتساب عن أي نشاط غريب مثل الدخول إلى الحساب من أجهزة غير معتادة أو تسجيل الدخول في أوقات غير معتادة.

تحقق مما إذا كان تم تغيير رقمك السري المزدوج (رمز التحقق من هوية الهاتف) دون علمك إذا تم تغييره فهذا قد يشير إلى اختراق الحساب.

تحقق من الأجهزة المتصلة بحساب واتساب الخاص بك. يمكنك فعل ذلك عن طريق الانتقال إلى اعدادات ثم ويب وسطح المكتب ثم اجهزة متصلة إذا لاحظت أي جهاز غير معروف فقد يشير ذلك إلى اختراق الحساب.

اذا لاحظت أي رسائل غريبة أو غير مرسلة منك فقد يكون حسابك قد تم اختراقه.

تحقق من إعدادات الخصوصية والأمان في تطبيق واتساب للتأكد من عدم وجود أي تغييرات غير مصرح بها.

إذا لاحظت أي من هذه العلامات فيجب اتخاذ إجراءات فورية لحماية حسابك مثل تغيير كلمة المرور وتفعيل المصادقة الثنائية وتسجيل الخروج من الأجهزة الغير معتادة والابلاغ عن الحالة لفريق دعم واتساب.

كيفية حمايه الحساب من الاختراق

لحماية حسابك على واتساب من الاختراق يمكنك اتباع هذه الخطوات: