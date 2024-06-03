“مجموعة لولو الرائعة”.. نزل تردد قناة وناسة نايل سات وعرب سات بجودة قوية

قناة وناسة أصبحت الرائدة في عالم الأطفال، عبر إذاعتها للعديد من المحتوى المميز والرائعة المتمثلة في الأفلام والمسلسلات الكرتونية، بالإضافة إلى البرامج التعليمية التي يُعجب بها ملايين المشاهدين من مختلف الدول العربية وهي موجهة إلى العديد من الفئات العمرية، خاصة وان القناة تتمتع بجودة عالية وإشارة بث قوية، وغيرها من المميزات الأخرى التي تُميز القناة عن غيرها من القنوات الأخرى، وفي السطور التالية نوضح لكم التردد الجديد لقناة وناسة على النايل سات والعرب سات.

ازاي انزل تردد قناة وناسة 2024 النايل سات

عقب الشهرة الكبيرة التي حققتها قناة وناسة في الفترة الأخيرة، أصبح الجميع يبحث عن التردد الخاص بها، ومن بينها النايل سات، التي يمكنك استقبالها عبر المعلومات الأتيه:-

القمر الصناعي “النايل سات”.

التردد الجديد “11470”.

استقطاب القناة “عمودي”.

معامل الترميز “27500”.

معامل تصحيح الخطأ “6/5”.

استقبل تردد وناسة الجديد 2024 العرب سات

أما عن المعلومات الصادرة من قبل إدارة قناة وناسة الجديد، بما يمكنك معرفتها والقيام بإستقبالها في النهاية، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

القمر الصناعي الجديد “العرب سات”.

التردد الخاص بالقناة “11270”.

استقطاب قناة وناسة “عمودي”.

معامل الترميز لقناة وناسة “27500”.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

محتوى قناة وناسة

تعرض قناة وناسة العديد من الرسومات المتحركة التي تكون باللغة العربية الأجنبية، بالإضافة إلى البرامج التعليمية المتمثلة في اللغة العربية والإنجليزية والعلوم، وغيرها من البرامج الأخرى التي يمكنك مشاهدتها دون توقف.