الآن استعلم عن جميع أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية pdf

تتزايد معدلات البحث حالياً في العراق عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، حيث يعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية من ضمن برامج الدعم والمساعدة التي أطلقتها الحكومة العراقية للمواطنين الأكثر احتياجاً، فبرنامج الدعم يصرف لبعض الفئات المختلفة ومن بينهم المطلقات والأرامل والأيتام وأصحاب الدخل المنخفض والعاطلين عن العمل وكبار السن وأصحاب الإعاقات، وفي ظل انتظار الإعلان عن المقبولين في الوجبة السابعة من الرعاية أكدت الوزارة أنها مازالت تقوم بمراجعة الطلبات المقدمة للحصول على الدعم.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية أنه يمكن لكافة المتقدمين للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية الاستعلام عن المشمولين بالوجبة السابعة، حيث ستقوم الوزارة بنشر قوائم المقبولين فيها عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو عبر منصة مظلتي التابعة للوزارة، وهذا حتى يكون من السهل على المواطن معرفة إذا كان من المقبولين أم لا، وفي حالة قبوله سيتطلب منه استكمال باقي الإجراءات حتى يتمكن من الحصول على الدعم، ويتم الاستعلام عن جميع الاسماء بالخطوات التالية:

في البداية على المتقدم الدخول على موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية.

الدخول إلى قسم الرعاية الاجتماعية.

الضغط على أيقونة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

إدخال بيانات المتقدم من “رقم الهوية الوطنية أو رقم التسجيل”.

الضغط على زر بحث وستظهر الكشوفات التي تحتوي على أسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة.

ما هي شروط الاستفادة من الرعاية الاجتماعية

قبل التقدم للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية لابد التأكد من الشروط التي وضعتها وزارة العمل، وتلك الشروط هي كالتالي: