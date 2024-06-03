بـ100 ألف وبمساحات 120 مترًا وتسهيلات في السداد.. شقق الإسكان الاجتماعي والمتوسط في حدائق العاصمة

كشف جهاز مدينة حدائق العاصمة، عن تفاصيل شقق الإسكان الاجتماعي والمتوسط، ضمن مشروعات “سكن لكل المصريين” لمحدودي الدخل ومتوسط الدخل، التي يتم الانتهاء من كافة الخدمات والإجراءات الخاصة بطرح هذه الوحدات في المدينة بأقرب وقت، على وصل عدد الوحدات المُكلف عرضها إلى 100 ألف وحدة سكنية، بمساحات تبدأ من 75 إلى 120 مترًا، وهي وحدات كاملة التشطيب والخدمات المتمثلة في المرافق وغيرها من الخدمات الأخرى التي يحتاج إليها المواطن المتقدم.

تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي

وفي سياق متصل، قامت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، مي عبد الحميد، بتفقد مشروعات الاسكان الاجتماعي والمتوسط، والوقوف على اهم الإجراءات والتنفيذات التي ستنتهي في أقرب وقت، ورافقها في الجولة المهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة، وكذلك المهندس كمال بهجات وأحمد عمران، مع تأكيدهم جميعًا بأن هذه الوحدات سيتم الإنتهاء منها بشكل رسمي في الأيام القليلة المقبلة، لكي يتم عرضها أمام المواطنين.

تفقد وحدات الإسكان متوسط الدخل ومحدود الدخل

وأوضح عمار مندور، رئيس الجهات، أن الوحدات السكنية تكون لمحدودي الدخل ومتوسط الدخل من مشروع سكن لكل المصريين في المدينة، موضحًا أن تلك المناطق التي يتم العمل بها في الوقت الحالي، متاح بها العديد من الخدمات التي تُشجع بها المتقدمين من المواطنين على الإقامة وهي متمثلة في المدارس والملاعب والمراكز الطبية، وغيرها من الخدمات الأخرى التي يبحث عنها العديد من المواطنين على مستوى الجمهورية.