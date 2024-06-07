“وزارة الشؤون الاجتماعية منحة 300 دينار 2024“ التسجيل في منحة 300 دينار 2024 تونس فوري والشروط المطلوبة social.gov.tn

تهتم الحكومات التونسية بتقديم عدد كبير من برامج الرعاية، والتي يعد من أبرزها منحة 300 دينار تونس التي تم الإعلان عنها، ولذلك أصبح يتساءل العديد من الأفراد عن طريقة التسجيل فيها للحصول على الدعم وعن الشروط المطلوبة للتقديم، حيث أنه من المعروف أن كافة البرامج التي يتم طرحها يكون مصاحب لها مجموعة من الضوابط لتضمن الجهة المسؤولة عن الدعم ان يصل إلى مستحقيه الذين تتوفر فيهم الشروط الموضوعة، ولمزيد من التفاصيل تابعوا قراءة المقال.

منحة 300 دينار تونس

أصبح بإمكان جميع الأفراد التسجيل في منحة 300 دينار تونس إذا ما توفرت فيهم الشروط والضوابط المطلوبة، ويمكن التقديم من خلال إتباع الخطوات الآتية:

قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة الشئون الاجتماعية التونسية.

ثم ادخل رقم بطاقة الهوية الشخصية وكلمة المرور لإمكانية تسجيل الدخول.

بعد ذلك قم بفتح قائمة المنح والبرامج ومنها اختر منحة 300 دينار.

ثم قم بملء استمارة التسجيل وارفق المستندات المطلوبة.

بعد الانتهاء قم بالضغط على خانة إرسال الطلب.

شروط استحقاق منحة 300 دينار تونسي

حتى يصبح الفرد المتقدم مستحق للمنحة لا بد أن تتوفر به الشروط التالية: