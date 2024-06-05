راتب شهري عالي.. وظائف خالية في العراق وفقا لهذه الشروط المطلوبة

في ظل الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية وإعلانها عن فرص وظائف خالية في العراق بصفة مستمرة على المواقع الإلكترونية، فوجدنا البحث يتزايد بشكل مستمر حول الوظائف التي تم الإعلان عنها في محافظة الديوانية، والتي يتم فيها تعيين المقبولين لمدة عقد ثلاث سنوات، وأكدت الحكومة العراقية على ضرورة التقديم لهذه الوظائف وعلى أحقية التقديم لجميع المواطنين التي توافرت فيهم الشروط التي تم الإعلان عنها، ولمزيد من المعلومات عن الشروط المطلوبة وطريقة التقديم في هذه الوظائف تابعوا معنا هذا المقال.

وظائف خالية في العراق

أعلنت الحكومة العراقية عن وظائف خالية في العراق في محافظة الديوانية، حيث تعتبر هذه العقود من أفضل الفرص المقدمة للشباب بالعراق للقضاء على البطالة ومساعدتهم للحصول على وظيفة تدر لهم دخل شهري ثابت، وقد تم بتقييد هذه الوظائف بعدة شروط تمثلت في الآتي:

يشترط أن يكون المتقدم من جنسية عراقية وأن يكون لديه والدان من أصل عراقي.

يجب أن لايقل عمر المتقدم عن 18 سنة ولا يزيد عن 60 سنة بشرط أن يكون خريجًا للعام الدراسي 2022-2023 أو الأعوام السابقة.

كما يجب أن يكون المتقدم لشغل هذه الوظيفة من سكان محافظة الديوانية أو الأقضية أو النواحي التابعة لهم.

يشترط ألا يكون لدى المتقدم لهذه الوظيفة أحكام قضائية تتعلق بالشرف.

كما يشترط أيضا حسن السير والسلوك.

طريقة التقديم في وظائف خالية في العراق

أعلن مركز البيانات الوطنية عن فتح باب التقديم لـ 5902 درجة وظيفية في محافظة الديوانية، وقد تم الاعلان أيضا عن فتح باب التسجيل في هذه الوظائف حتى بداية شهر يوليو المقبل، على أن تكون طريقة التسجيل في وظائف خالية في العراق محافظة الديوانية بالشكل التالي: