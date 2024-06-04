كشوفات pdf.. نتائج السادس الابتدائي دور أول 2024 العراق عبر موقع نتائجنا

تم الإعلان عن نتائج السادس الابتدائي دور أول 2024 في محافظة ذي قار وغيرها من المحافظات لعام 2024 في العراق وذلك عقب انتهاء عمليات التصحيح والتدقيق التي استمرت لعدة أيام، وقد طال أمد التصحيح نظرا للعدد الكبير من الطلاب والطالبات، بالإضافة إلى حرص وزارة التربية والتعليم على التأكد من حصول كل طالب على الدرجات المستحقة لهم بدقة عالية.
نتائج السادس الابتدائي دور أول 2024
بعد إعلان نتائج بعض المحافظات، زادت عمليات البحث عن كيفية الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي لعام 2024 يمكن للطلاب والطالبات استخراج نتائجهم بسهولة باتباع الخطوات المحددة عبر الرابط المخصص لنتائج السادس الابتدائي 2024، يأتي ذلك في إطار الاهتمام البالغ الذي توليه الوزارة لمحصلة أداء الطلاب في هذه المرحلة الدراسية الهامة، حيث يعتبر الصف السادس الابتدائي من المراحل التعليمية الأساسية التي تؤثر على مستقبل الطلاب الأكاديمي.
لينك استخراج نتائج السادس الابتدائي العراق
هذه الخطوات تضمن سهولة وسرعة الوصول إلى النتائج دون أي تعقيدات. توفر وزارة التربية والتعليم العراقية هذه الخدمة الإلكترونية لتسهيل عملية الاستعلام عن النتائج لجميع الطلاب وأولياء الأمور هذا النهج الرقمي يساهم في توفير الوقت والجهد، ويقلل من الازدحام.
- زيارة موقع وزارة التربية والتعليم العراقية او من خلال موقع نتائجنا.
- حيث يمكن الوصول إلى النتائج من خلال الموقع الرسمي للوزارة حيث يتم نشر جميع المعلومات الرسمية المتعلقة بالنتائج.
- اختيار مرحلة السادس الابتدائي بعد الدخول إلى الموقع يجب على الطالب أو الطالبة اختيار مرحلة السادس الابتدائي من القائمة المتاحة.
- تحديد أيقونة المدينة المطلوبة يجب على الطلاب تحديد هذه الأيقونة الخاصة بـ منطقتهم الجغرافية بشكل صحيح.
- الضغط على خانة التنزيل الموجودة بجوارها بعد تحديد المنطقة سيظهر رابط بجانبها يحتوي على خيار لتنزيل ملف النتائج يجب على الطالب الضغط على هذا الرابط.
- انتظار تحميل ملف النتيجة على الجهاز بعد الضغط على خانة التنزيل سيتم تحميل ملف النتيجة على الجهاز يمكن للطالب بعد ذلك فتح الملف ومراجعة درجاته.