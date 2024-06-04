عاجل… موعد امتحان شهادة التعليم المتوسط 2024 وفقأ لوزارة التربية الوطنية الجزائرية

حددت الجهات المختصة موعد امتحان شهادة التعليم المتوسط 2024 خلال الأيام الماضية، والذي من المقرر أن يبدأ في يوم الاثنين 3 يونيو، وعلى أن تسمر مدة الاختبارات 3 أيام متتالية، ولقد جاء ذلك بعدما أعلنت وزارة التربية الوطنية عن الموعد النهائي لاختبار البيام، كما تعد شهادة البكالوريا والتعليم المتوسط من ضمن الشهادات الهامة التي بمثابة امتحانات الثانوية العامة، وخلالها يتم تحديد مستقبل الطالب التي عبرها يتم التسجيل في الجامعات .

موعد امتحان شهادة التعليم المتوسط 2024

كشفت وزارة التربية الوطنية الجزائرية موعد امتحان شهادة التعليم المتوسط 2024 عن طريق الموقع الرسمي لها، ومن المحدد أن يخوض الطلاب الامتحانات بدءاً من يوم الاثنين 3 جوان 2024، وتواصل فترة اختبارات شهادة التعليم المتوسط حتى يوم الأربعاء 5 جوان 2024، بينما تنطلق اختبارات مرحلة البكالوريا في يوم الأحد 9 جوان 2024، وتنتهي في يوم الخميس 13 جوان 2024، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج في يوم الثلاثاء 25 يونيو 2024 في تمام الساعة 4 عصراً، وذلك بعد الانتهاء من عمليتي التصحيح والمراجعة بشكل دقيق، فمن خلال استخدام موقع الوزارة المعتمد سيتم رفع كشوفات النتائج في الوقت المحدد.

الاستعلام عن نتائج البيام 2024

أصبح من السهل الآن القيام بإجراء عملية الاستعلام عن نتائج البيام 2024 بشكل إلكتروني، ويأتي ذلك من منطلق التسهيل والتيسير على طلاب المرحلة المتوسطة وأولياء أمورهم في الوصول إلى نتائجهم ومعرفة مستوى تحصيلهم، ويتم إجراء ذلك عن طريق اتباع الخطوات الآتية: