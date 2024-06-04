“هّســـه هُنـــا epedu.gov.iq“ اسماء تعيينات عقود التربية في العراق 2024 وزارة التربية العراقية

يهتم عدد كبير من المواطنين العراقيين بالبحث عن أسماء تعيينات عقود التربية التي كانت قد أعلنت عنها الوزارة من قبل، وتم التقديم عليها من خلال عدد من المعلمين والأساتذة، حيث أنه سيتم توفير ما يصل حتى 50 ألف عقد للتوظيف لهؤلاء الأفراد، ولذلك وضعت الوزارة مجموعة من الشروط تقوم على أساسها باختيار المقبولين وقد كان من المقرر أن تظهر نتائج الذين قاموا بالتسجيل خلال الفترة الحالية، وفي هذا المقال سوف نوضح كيفية الاستعلام عن أسماء المقبولين وأهم الشروط التي تشترطها الوزارة.

اسماء تعيينات عقود التربية في العراق 2024 وزارة التربية العراقية

يمكن لجميع الأفراد الاستعلام عن تعيينات عقود التربية التي قاموا بالتقديم عليها في الفترة الماضية، من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة التي سيتم توضيحها في الآتي:

يتم فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

ثم كتابة اسم المستخدم ورقم بطاقة الهوية الشخصية والضغط على كلمة التالي.

بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة تعيينات عقود ال 50 ألف.

من ثم تعبئة البيانات المطلوبة بشكل صحيح والنقر على خانة بحث.

وسيتم عرض القائمة التي تشتمل على أسماء الذين تم قبولهم في التعيين.

شروط القبول في تعيينات التربية

كما ذكرنا مسبقاً أن وزارة التربية تضع عدد من الشروط وتشترط توافر تلك الشروط في المتقدمين، وعدم وجود شرط واحد فقط قد يعرض الفرد إلى رفض تعيينه، وهذه الشروط هي الآتية: