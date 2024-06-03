لينك نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية الترم الثاني 2024 عبر بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية برقم الجلوس

يبحث الكثير من الطلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي الأزهري عن لينك استعلام نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية الترم الثاني 2024، حيث من المقرر أن تعلن النتيجة خلال الساعات القليلة المقبلة أمام الطلاب عبر بوابة الأزهر الشريف، فمن خلال رقم الجلوس والاسم يمكن للطلاب معرفة نتيجته ومعرفة درجات المواد المقررة عليه بالتفاصيل، وهذا ليكون من السهل على الطلاب استخراج النتيجة بسهولة من البيت دون الحاجة لمقر المعاهد الأزهرية المختلفة، وخلال هذا المقال نوافيكم كافة التفاصيل الخاصة بهذا الأمر.

بوابة الأزهر الشريف لنتيجة الشهادة الابتدائية 2024

أعلن مشيخة الأزهر الشريف رفع نتائج الشهادة الابتدائية الأزهرية والشهادة الإعدادية الأزهرية عبر بوابة الأزهر الشريف، والتي تعمل على توفير نتائج الطلاب بشكل مجاني ومن أي مكان بمحافظات الجمهورية، ويمكن للطلاب معرفة النتيجة بكل سهولة من خلال الدخول على الموقع مباشرة واتباع الخطوات الظاهرة، ويظهر الموقع النتيجة بكامل تفاصيلها وبيان مفصل للدرجات المقررة على مراحل التعليم المختلفة.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 الترم الثاني

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية أن لجان التصحيح ورصد الدرجات اقتربت للانتهاء من المهام المكلفة بها، والنتيجة ستخرج للنور أمام الطلاب قريباً جداً، ولذلك تشتعل محركات البحث عن الرابط الخاص باستخراج النتيجة، والتي تتم من خلال الخطوات التالية:

الدخول على بوابة الأزهر الشريف.

اختيار قائمة الخدمات الإلكترونية.

اختيار نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني.

إدخال رقم جلوس الطالب والاسم.

الضغط على زر استعلام.

في ثواني ستظهر النتيجة أمامكم على الشاشة.

وبتلك الخطوات يمكن لأي طالب بالمرحلة الابتدائية الأزهرية معرفة النتيجة المرتقبة خلال الفترة المقبلة، وفي وجود أي جديد سوف نطلعكم عنها.