تحديث واتساب الذهبي الاصلي ضد الحظر (شكل مختلف).. مفاجأة صادمة «اكتشفها قبل الكل»

يتم تحديث واتساب الذهبي كل مدة زمنية معينة وذلك حرصا من مطور النسخة عمر ابو ذياب اليمني على اضافة العديد من المميزات إلى النسخة، حيث تعد نسخة واتساب الذهبي من أبرز النسخ المعدلة من تطبيق واتساب الرسمي الاخضر، ولكن بفضل الإمكانيات التي تم إضافتها إلى النسخة تفوقت على جميع النسخ الأخرى ومن بينها الواتس الرسمي، وإليكم أهم المميزات والاضافات التي تتميز بها نسخة الواتس الذهبي وذلك من خلال التقرير التالي.

تحديث واتساب الذهبي

الحصول على تحديث واتساب الذهبي بات أمر مهم للغاية لعدد من المستخدمين في جميع أنحاء العالم، وذلك لأن دائما واتساب الذهبي يفاجئ مستخدميه بالكثير من المميزات مع كل تحديث يتم إصداره، ومن أهم مميزات واتساب الذهبي ما يلي:

يتميز واتساب الذهبي بأن به ميزة خاصة لتسريع التسجيلات المرسلة، و المقاطع الصوتية أيضا.

يتمتع التطبيق بالكثير من الخصوصية حيث يمكن للمستخدم اخفاء الظهور على التطبيق واخفاء علامة الصح الازرق الخاص بقراءة الرسائل.

يمكنك تفعيل ميزة إخفاء مشاهدتك لحالة أحد الأصدقاء.

يمكن المستخدم من تفعيل الوضع الليلي.

الجديد في واتساب الذهبي

هناك الكثير من الأمور التي تم إضافتها إلى واتساب الذهبي والتي تكتشفها مباشرة بعد تحديث واتساب الذهبي، حيث تعد أبرز هذه المميزات ما يلي: