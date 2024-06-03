مبروك للجميع.. نتائج بيام 2024 في الجزائر عبر موقع الديوان الوطني للمسابقات والإمتحانات

عبدالله عربي تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
مبروك للجميع.. نتائج بيام 2024 في الجزائر عبر موقع الديوان الوطني للمسابقات والإمتحانات

قامت وزارة التربية والتعليم الوطنية بالإعلان عن موعد نتائج بيام 2024 في الجزائر ‏حيث تعد هذه المرحلة مهمة جدا للطلاب لتحديد مستقبلهم لذلك ينتظر الطلاب والطالبات موعد الإعلان عن النتيجة بفارغ الصبر وفي حالة يسودها القلق والتوتر للانتقال إلى مرحلة جديدة وهي مرحلة الجامعة وخلال هذا المقال سوف نوافيكم جميع المعلومات ‏والتي منها رابط النتيجة وخطوات الاستعلام عن النتائج.

نتائج بيام 2024 في الجزائر

‏أعلنت وزارة التربية ‏والتعليم في الجزائر عن موعد الكشف عن نتائج بيام 2024 في الجزائر ‏وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لها وذلك عقب الانتهاء من عملية تصحيح اوراق الطلاب و مراجعتها جيدا حتى يتأكد ان كل طالب اخذ حقه في الدرجات ولتفادي حدوث اخطاء وبعدها سوف تكون النتائج متاحة لكل الطلاب على الموقع الالكتروني الرسمي التابع الى وزارة التربية والتعليم في الجزائر حيث من المتوقع أنيتم الاعلان عن النتائج خلال يوم الثلاثاء الذي يوافق 25 يونيو 2024 ‏الساعة الرابعة عصراً ‏بتوقيت دولة الجزائر.

‏رابط نتائج البيام 2024 الجزائر ‏‏‏

يمكن للطلاب والطالبات في الجزائر الحصول على نتيجة البيام بسهولة من خلال اتباع بعض الخطوات التي أعلنت عنها الوزارة على الموقع الالكتروني الخاص بها حيث من المتوقع ان يعلن عن النتائج في الايام القليلة القادمة وتتمثل الخطوات في الآتي:

  • اولا ‏الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي التابع إلى الديوان الوطني للمسابقات والإمتحانات من هذا الرابط.
  • ‏ثم اضغط على ايقونة كشف نتائج شهادة التعليم المتوسط.
  • ‏ثم أدخل رقم تسجيل الطالب وادخل الرقم السري للطالب.
  • ‏ثم انقر على خانة إظهار النتائج.
  • ‏انتظر حتى تظهر النتيجة أمامك على الشاشة بالمجموع الكلي ودرجات كل مادة.
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عبدالله عربي

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