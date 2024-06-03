مبروك للجميع.. نتائج بيام 2024 في الجزائر عبر موقع الديوان الوطني للمسابقات والإمتحانات

قامت وزارة التربية والتعليم الوطنية بالإعلان عن موعد نتائج بيام 2024 في الجزائر حيث تعد هذه المرحلة مهمة جدا للطلاب لتحديد مستقبلهم لذلك ينتظر الطلاب والطالبات موعد الإعلان عن النتيجة بفارغ الصبر وفي حالة يسودها القلق والتوتر للانتقال إلى مرحلة جديدة وهي مرحلة الجامعة وخلال هذا المقال سوف نوافيكم جميع المعلومات والتي منها رابط النتيجة وخطوات الاستعلام عن النتائج.
نتائج بيام 2024 في الجزائر
أعلنت وزارة التربية والتعليم في الجزائر عن موعد الكشف عن نتائج بيام 2024 في الجزائر وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لها وذلك عقب الانتهاء من عملية تصحيح اوراق الطلاب و مراجعتها جيدا حتى يتأكد ان كل طالب اخذ حقه في الدرجات ولتفادي حدوث اخطاء وبعدها سوف تكون النتائج متاحة لكل الطلاب على الموقع الالكتروني الرسمي التابع الى وزارة التربية والتعليم في الجزائر حيث من المتوقع أنيتم الاعلان عن النتائج خلال يوم الثلاثاء الذي يوافق 25 يونيو 2024 الساعة الرابعة عصراً بتوقيت دولة الجزائر.
رابط نتائج البيام 2024 الجزائر
يمكن للطلاب والطالبات في الجزائر الحصول على نتيجة البيام بسهولة من خلال اتباع بعض الخطوات التي أعلنت عنها الوزارة على الموقع الالكتروني الخاص بها حيث من المتوقع ان يعلن عن النتائج في الايام القليلة القادمة وتتمثل الخطوات في الآتي:
- اولا الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي التابع إلى الديوان الوطني للمسابقات والإمتحانات من هذا الرابط.
- ثم اضغط على ايقونة كشف نتائج شهادة التعليم المتوسط.
- ثم أدخل رقم تسجيل الطالب وادخل الرقم السري للطالب.
- ثم انقر على خانة إظهار النتائج.
- انتظر حتى تظهر النتيجة أمامك على الشاشة بالمجموع الكلي ودرجات كل مادة.