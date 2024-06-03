كيف تشحن جواهر فري فاير مجانا عن طريق ID؟ سؤال يدور في أذهان الملايين من عشاق لعبة فري فاير، تلك اللعبة الجميلة التي يعشقها الكثير من الشباب، ومنهم من يرغب في الاستمرار طويلاً في اللعب من أجل اكتساب القوة والشجاعة، في عمليات القتال حيث هناك عدة طرق مختلفة لكسب مهارات القوة أهمها الحصول على الجواهر أو العملة الافتراضية التي من خلالها تستطيع أن تشتري أسلحة نارية ومعدات قتالية من خلالها تستطيع الفوز في لعبة جارينا فري فاير.

كيف تشحن جواهر فري فاير مجانا عن طريق ID ؟

ظهرت مؤخرا حملة كبيرة لغلق حسابات فري فاير نتيجة استخدام طرق شحن مخالفة للقوانين، لهذا على الأشخاص الراغبين في معرفة طرق الشحن الرسمية إتباع التالي:

الدخول على موقع شوب تو جيم.

إختيار البلد التي أنت تعلب منها فري فاير.

سجل الدخول في اللعبة.

أكتب id الخاص بك.

حدد وسيلة استقبال الجواهر.

اختر عدد الجواهر التي ترغب فيها.

استكمل البيانات المطلوبة.

أبرز طرق الحصول على الجواهر المجانية في لعبة جارينا فري فاير هي الناتجة من الاشتراك في الفاعليات والمسابقات التي تنظمها الشركة، والاستفادة من الهدايا وفتح الصناديق.

خطوات تحميل لعبة فري فاير للاندرويد

يمكن للأشخاص عشاق لعبة جارينا فري فاير تنزيل لعبة فري فاير مجاناً عن طريق إتباع الخطوات التالية:

توجه إلى متجر جوجل بلاي.

الدخول إلى قائمة البحث.

أكتب جارينا فري فاير.

الضغط على تحميل اللعبة.

اختر ثبيت اللعبة.

كما يمكنك تحميل اللعبة على جوالك الايفون بنفس الخطوات السابقة ولكن عن طريق اختيار متجر ابل، ثم إتباع الخطوات بالبحث عن اللعبة ومنها الضغط على التثبيت، إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح كيف تشحن جواهر فري فاير مجانا عن طريق ID وطريقة التحميل بعد التحديثات 2024.