مش هتاخد منك وقت،، طريقة تنظيف الكرشة بسرعة الصاروخ

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك تتزايد معدلات البحث من قبل العديد من السيدات عن كيفية تنظيف الكرشة التي تعد أحد أشهر وأفضل الحلويات الموجودة في الأضحية، حيث يتم عملها بكثرة خلال احتفالات عيد الاضحى المبارك، ولكن تعاني السيدات أثناء تنظيفها بسبب صعوبة تنظيفها وبسبب الرائحة الكريهة الملتصقة بها، حيث يجب أن يتم تنظيفها قبل تخزينها في الفريزر حتي لا تتسبب عمل أرواح كريهة في الفريزر، لذلك يبحثون عبر محركات البحث عن سبل تنظيفها والتخلص من تلك الرائحة بشكل نهائي، وهو ما سوف نتطرق للحديث عنه خلال السطور القادمة، علما بأن طرق تنظيفها متعددة سوف نتحدث عن أحدي هذه الطرق تابع معي لمعرفتها.

طرق تنظيف الكرشة في المنزل بسهولة

الكرشة هي عبارة عن الأمعاء المتواجدة في الأضحية وتأتي يتم تخزين فضلات الطعام والأوساخ بها، لذلك يتم التخلص من هذه الأوساخ بطرق متعددة حيث يمكن من خلال إحدى هذه الطرق تنظيف الكرشة بسهولة والتخلص من رائحتها الكريهة قبل أن يتم تخزينها في الفريزر، وسوف نتطرق لذكر أهم تلك الطرق والتي يمكنك تطبيقها بسهولة كبيرة، تابع معي.

طريقة تنظيف الكرشة بالملح والليمون

يتم تنظيف الكرشة من خلال استخدام الملح والليمون فقط يجب إتباع هذه الخطوات:

يتم التخلص من الفضلات من خلال فتحها ثم غسلها بالماء البارد.

بعد ذلك يتم تغليفها بالملح الخشن من جميع جوانبها.

بعد ذلك يتم تدليك الكرشة ببطئ بالملح حتى يتم إزالة القاذورات الملتصقة بها ثم يتم عليها مرة أخري بالماء.

بعد ذلك نضع عليها نصف كوب من عصير الليمون ونتركه عليها لمدة ساعتين حتى يتم التخلص من رائحتها بشكل تام.

بعد مرور الوقت يتم غسلها جيداً تمت الماء البارد وبهذه الخطوات تصبح جاهزة للطهي.

طريقة تنظيف الكرشة بالخميرة الفورية

يتم استخدام هذه الطريقة لتنظيف الكرشة والتخلص من رائحتها الكريهة فقط يجب إتباع هذه الخطوات وهي كالتالي