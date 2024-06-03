رسميا الان.. تحديد موعد امتحان شهادة التعليم المتوسط 2024 وفقا لوزارة التربية والتعليم

ارتفع البحث على الإنترنت في الجزائر عن موعد امتحان شهادة التعليم المتوسط 2024 ‏من قبل الطلاب والطالبات‏ ‏وذلك عقب أن قامت وزارة التربية الوطنية بالإعلان عن الموعد النهائي لإمتحانات البيام حيث تعتبر شهادة التعليم المتوسط ‏والبكلوريا مهمه جدا وتعادل امتحانات الثانوية وخلال ذلك التقرير سوف نوضح لكم موعد امتحانات التعليم المتوسط 2024 بالجزائر.

موعد امتحان شهادة التعليم المتوسط 2024

‏الكثير من الطلاب والطالبات في الجزائر يرغب في معرفة موعد امتحان شهادة التعليم المتوسط 2024 ‏حتى يتمكن الطلاب من الاستعداد للامتحانات خاصة بعد أن أعلنت وزارة التربية الوطنية عن الموعد الرسمي للامتحانات والتي سوف تبدأ ‏يوم 3و5 يوليو القادم وتبدأ امتحانات البكالوريا خلال يوم 9و13يونيو وشددت الوزارة على الطلاب بسحب الاستدعاء من الموقع الإلكتروني للديوان الوطني ‏كما حددت الوزارة رابط إلكتروني للطلاب ‏لسهولة التسجيل ‏وذلك من خلال هذه الخطوات الآتية:

‏أدخل على الموقع الإلكتروني الرسمي التابع للديوان الوطني للامتحانات بالجزائر من هنا

‏ثم انقر على الولاية التابعة للطالب.

‏ثم انقر على خانة اسم المستخدم وادخل كلمة المرور. ‏

بعدها اكتب رمز المصادقة الثنائية المرسل. ‏

ثم ‏أجب على العملية الحسابية التي أمامك على الشاشة للتأكد من صحة الرمز المرسل. ‏

ثم انقر على خانة سحب الاستدعاء وأكمل التعليمات المطلوبة منك. ‏

جدول امتحانات البكالوريا 2024 الجزائر

‏قامت وزارة التربية الوطنية بالإعلان عن جدول امتحانات البكالوريا 2024 الجزائر وذلك عقب الإعلان عن موعد امتحانات التعليم المتوسط حيث جاء الجدول كالاتي: