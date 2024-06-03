رسميا الان.. تحديد موعد امتحان شهادة التعليم المتوسط 2024 وفقا لوزارة التربية والتعليم

ارتفع البحث على الإنترنت في الجزائر عن موعد امتحان شهادة التعليم المتوسط 2024 من قبل الطلاب والطالبات وذلك عقب أن قامت وزارة التربية الوطنية بالإعلان عن الموعد النهائي لإمتحانات البيام حيث تعتبر شهادة التعليم المتوسط والبكلوريا مهمه جدا وتعادل امتحانات الثانوية وخلال ذلك التقرير سوف نوضح لكم موعد امتحانات التعليم المتوسط 2024 بالجزائر.
موعد امتحان شهادة التعليم المتوسط 2024
الكثير من الطلاب والطالبات في الجزائر يرغب في معرفة موعد امتحان شهادة التعليم المتوسط 2024 حتى يتمكن الطلاب من الاستعداد للامتحانات خاصة بعد أن أعلنت وزارة التربية الوطنية عن الموعد الرسمي للامتحانات والتي سوف تبدأ يوم 3و5 يوليو القادم وتبدأ امتحانات البكالوريا خلال يوم 9و13يونيو وشددت الوزارة على الطلاب بسحب الاستدعاء من الموقع الإلكتروني للديوان الوطني كما حددت الوزارة رابط إلكتروني للطلاب لسهولة التسجيل وذلك من خلال هذه الخطوات الآتية:
- أدخل على الموقع الإلكتروني الرسمي التابع للديوان الوطني للامتحانات بالجزائر من هنا.
- ثم انقر على الولاية التابعة للطالب.
- ثم انقر على خانة اسم المستخدم وادخل كلمة المرور.
- بعدها اكتب رمز المصادقة الثنائية المرسل.
- ثم أجب على العملية الحسابية التي أمامك على الشاشة للتأكد من صحة الرمز المرسل.
- ثم انقر على خانة سحب الاستدعاء وأكمل التعليمات المطلوبة منك.
جدول امتحانات البكالوريا 2024 الجزائر
قامت وزارة التربية الوطنية بالإعلان عن جدول امتحانات البكالوريا 2024 الجزائر وذلك عقب الإعلان عن موعد امتحانات التعليم المتوسط حيث جاء الجدول كالاتي:
- تبدأ امتحانات الصف الثالث من يوم 26 مايو الذي يوافق الأحد وتدوم حتى 30 مايو الذي يوافق الخميس.
- وتبدأ امتحانات الثاني المتوسط في يوم 19 مايو وتدوم إلى يوم 23 مايو 2024.
- بينما تبدأ امتحانات المرحلة الرابعة المتوسطة في يوم الأحد الذي يوافق 12 مايو وتدوم حتى يوم 16 مايو 2024.
- وتبدأ امتحانات الثانوية في يوم الأحد الذي يوافق 19 مايو وتدوم حتى 23 مايو 2024.