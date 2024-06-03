يا ألف مليون مبروك “نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه الشرقيه الترم الثاني2024” موقع نتيجة نت

يترقب الطلاب وأولياء الأمور في محافظة الشرقية بفارغ الصبر موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، فبعد أن أنهى الطلاب امتحانات الترم الثاني، يُعد الكنترول حاليًا في أعمال التصحيح والمراجعة النهائية، تمهيدًا لظهور النتائج قريبًا، ومن المتوقع أن تكون نسب النجاح في هذه النتائج أعلى مما كانت عليه في الفصل الدراسي الأول، حيث استطاع الطلاب الاستفادة من تجربة الترم الأول وتحسين مستوياتهم ويتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن يكون الحد الأقصى لظهورها منتصف هذا الأسبوع.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2024

تواصل مديرية التربية والتعليم جهودها في إتمام أعمال الكنترول الخاصة بنتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2024، وبلغ إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الثاني 144,403 طالب وطالبة، موزعين على 795 لجنة امتحانية في 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وهذا الكم الهائل من الطلاب ينقسم إلى عدة فئات، منهم 141,530 طالب في الشهادة الإعدادية العامة، و1,100 طالب في الشهادة الإعدادية المهنية، و71 طالب في الشهادة الإعدادية الأمل، و10 طلاب في الشهادة الإعدادية النور، بالإضافة إلى 57,357 طالب من مستشفى، وتستغرق عملية رصد الدرجات والمراجعة في كنترول الشهادة الإعدادية عدة أيام، على أن يتم الانتهاء منها نهاية الأسبوع الجاري، ليتم عرض النتيجة على المحافظ لاعتمادها وإعلان أسماء الأوائل، وإتاحتها أمام أولياء الأمور والطلاب عبر البوابة الإلكترونية للمحافظة.

رابط الإستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2024

نشرت مديرية التربية والتعليم في محافظة الشرقية نتيجة الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية لعام 2024 ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتائجهم من خلال البوابة الإلكترونية الرسمية لمحافظة الشرقية أو منصة “نتيجة نت” التابعة لها للحصول على النتيجة، يجب على الطالب اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية أو منصة “نتيجة نت“.

إدخال اسم الطالب ورقم الجلوس.

الضغط على أيقونة “عرض النتيجة”.

بعد ثوان قليلة، سيتم عرض نتيجة الطالب بالدرجات والتوقعات التي حصل عليها.

توفر هذه الخطوات للطلاب إمكانية الاطلاع على نتائجهم بسهولة وسرعة، مما يساعدهم على معرفة مستوياتهم وتخطيط مسارهم التعليمي المستقبلي.