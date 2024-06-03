لعشاق المزاج العالي...طريقة عمل الأيس كوفي المثلجة برغوة كثيفة وبطعم ومذاق لا يقاوم

الآيس كوفي هو واحد من أكثر المشروبات الصيفية شعبية في العالم، فهو ليس مجرد مشروب لطيف ومنعش، بل هو أيضًا وسيلة رائعة للاسترخاء والاستمتاع بأيام الصيف الحارة وبفضل مزيجه المتوازن من القهوة البارد والحلاوة والقوام الكريمي، يمنح الآيس كوفي تجربة مذاقية مميزة تلبي أذواق العديد من المستهلكين، في هذا المقال، اليكم طرقًا متعددة لإعداد الآيس كوفي باستخدام أساسيات مثل القهوة الإسبريسو والبخار والكريمة والإضافات الأخرى. سواء كنت تفضل نكهات تقليدية أو تطلع إلى تجربة نكهات جديدة

طريقة عمل الأيس كوفي

مكونات تحضير الآيس كوفي:

2 ملعقة كبيرة نسكافية

2 كوب لبن بارد

2 ملعقة كبيرة سكر

4 ملاعق كبيرة قهوة سريعة الذوبان

مكعبات ثلج

طريقة التحضير:

في كوب مناسب، ضع النسكافية والسكر وقلّب المزيج جيدًا لمدة 7-10 دقائق حتى تتكون رغوة. أضف مكعبات الثلج وقهوة سريعة الذوبان إلى الكوب. أضف اللبن البارد إلى المزيج وقلّب برفق. ضع رغوة النسكافية على الأعلى. قدّم الآيس كوفي مباشرةً.

طريقة عمل الآيس كوفي بالإسبريسو:

المكونات:

كوب إسبريسو جاهز

سكر حسب الرغبة

2 ملعقة كبيرة كريمة

مكعبات ثلج

طريقة التحضير: