ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية ترم ثاني 2024 نتيجة 3 إعدادى برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الاساسي

نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة المنوفية الترم الثاني 2024، الدور الأول، والتى سيتم الإعلان عنها خلال الساعات القليلة القادمة، حيث ينتظر الآلاف من طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادى بمحافظة المنوفية، الموعد الرسمي للإعلان عن النتيجة، وسط حالة من الترقب والقلق، وذلك عقب قيام العديد من المحافظات بالإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية ، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي ترم ثاني غدا الثلاثاء، وذلك عقب الانتهاء من اعتمادها، من قبل محافظ الاقليم، ومن خلال التقرير التالى نقوم بتقديم المعلومات الكاملة التى من خلالها تستطيع الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية ترم ثاني 2024:

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة المنوفية انه تم الانتهاء من تصحيح أوراق الامتحانات الخاصة بطلاب الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية الترم الثاني الدور الأول، مشيرا إلى أنه تم رصد الدرجات ومراجعتها، وجارى الان العمل على إعداد الكشوف الكاملة لنتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية، من أجل عرضها على السيد محافظة المنوفية، من أجل القيام باعتمادها، مؤكدًا إلى أنه سيتم رفع نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة المنوفية، عبر موقع البوابة الالكترونية للتعليم الأساسي بمحافظة المنوفية، وذلك حتى يتمكن الطلاب والطالبات وأولياء الأمور الاستعلام عن النتيجة بسهولة ويسر.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الترم الثاني:

عقب اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة المنوفية، تستطيع الحصول على النتيجة من خلال رقم الجلوس، باتباع الخطوات التالية: