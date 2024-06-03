اضبط الآن .. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك Geographic National على جميع الأقمار الصناعية 2024

تأسست هذه القناة الفضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2009، وأصبحت منذ ذلك الحين مصدرًا رئيسيًا للأفلام الوثائقية المتخصصة في موضوعات متنوعة، بما في ذلك عالم الحيوان النباتات البحار والمحيطات، والكثير من جوانب الحياة البرية الأخرى، وتتمتع القناة بسمعة طيبة بين محبي الأفلام الوثائقية، وذلك نظرًا لجودة البث العالية وتركيزها الحصري على محتواها المتخصص دون غيره وتبث القناة على مدار اليوم لتلبية اهتمامات جمهورها المتنامي بهذا النوع من البرامج الهادفة والمثيرة للاهتمام.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

تردد القناة على قمر نايل سات:

التردد: 11411

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

القناة مجانية (غير مشفرة)

تردد القناة على قمر عرب سات:

التردد: 11804

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: SD

اسم القناة على الرسيفر: NATIONAL GEOGRAPHIC

مميزات قناة ناشيونال جيوغرافيك

فيما يلي أبرز مميزات قناة ناشيونال جيوغرافيك:

القناة متاحة للمشاهدة دون أي اشتراكات مدفوعة. تتميز القناة بإنتاج وثائقيات عالية الجودة تتوافق مع المعايير العالمية. القناة تخلو من الإعلانات الترويجية، مما يوفر تجربة مشاهدة انسيابية. المحتويات الوثائقية المقدمة هي حصرية للقناة. جميع المحتويات مدبلجة إلى اللغة العربية. القناة تتميز بنقاء الصوت ووضوح الصورة

تجمع قناة ناشيونال جيوغرافيك بين الجودة العالية للمحتوى والوصول المجاني والواسع له.