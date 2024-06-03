بسرعة.. رابط نتائج الثالث متوسط دور أول 2024 موقع وزارة التربية الرسمي

بدأ العديد من الطلاب في دولة العراق، من طرح الأسئلة التي تدور حول موعد ظهور نتائج الثالث متوسط الدور الأول، فضلاً عن أن ذلك يأتي تزامنًا مع اقتراب انتهاء امتحانات هذه المرحلة التي لم يتبق عليها سوى ساعات قليلة، بالإضافة إلى أن الوزارة تبدأ بعدها مباشرة في أعمال التصحيح والمراجعة الصحيحة الشاملة لكافة أوراق الامتحانات في العديد من المحافظات العراقية، ويمكنك استخراج كشوفات نتائج هذه المرحلة، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

خطوات الحصول على نتائج الثالث متوسط دور أول

أما عن الخطوات التي يُرجى اتباعها لكي تتمكن من الإطلاع على كشوفات نتائج الثالث متوسط الدور الأول، كما نصت على النحو التالي:-

أن تقوم بالدخول لموقع الوزارة عبر الإنترنت.

ثم يتم تسجيل بيانات الدخول إلى الصفحة التالية من موقع وزارة التربية.

على أن يتم اختيار المرحلة والدور التي ترغب في الاستعلام عنه.

تحديد المحافظة المقيم بها الطالب فيما بعد.

ليتم تدوين جميع المعلومات الخاصة بالطالب.

الضغط على زر “بحث”.

لكي تقوم في النهاية بالكشف عن جميع التفاصيل المتعلقة بالنتائج.

عرض النتائج على نتائجنا الإلكتروني

ويمكنك القيام باستخراج كافة الكشوفات الخاصة بنتائج الصف الثالث متوسط الدور الأول في العديد من المحافظات العراقية، بما يتمكن كل طالب وطالبة من الإطلاع على الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة، وإمكانية تقديم اعتراض على المادة الراغب في تحسينها بعد ذلك، ويكون مقابل رسوم يتم دفعها على حساب وزارة التربية العراقية وإرفاق إيصال الدفع عبر الموقع الرسمي للوزارة.