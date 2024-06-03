حتفرج بإذن الله… إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين لشهر يونيو 2024 وزارة التموين تكشف الحقيقة

خلال الساعات الأخيرة انتشرت أخبار عن إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين لشهر يونيو 2024 ما أثار اهتماما واسعا بين المواطنين، تأتي هذه الأنباء في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد وارتفاع أسعار المواد والسلع الغذائية الكثير من الأشخاص يبحثون عن حقيقة هذا الخبر الذي أصبح حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومجموعات الفيسبوك في السطور التالية نستعرض التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.

إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين لشهر يونيو 2024

تعد الزيادة المتوقعة في قيمة بطاقات التموين خطوة هامة تترقبها العديد من الأسر المصرية التي تعتمد بشكل كبير على الدعم الحكومي لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة في ظل الارتفاع المستمر في الأسعار أصبحت السلع الغذائية الأساسية مثل الأرز، الزيت، السكر، واللحوم تتطلب دعما إضافيا لتكون في متناول المواطنين.

حيث يبحث عدد كبير من المواطنين من مختلف المحافظات المصرية عن حقيقة إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين لشهر يونيو 2024، بعد انتشار أخبار تفيد بهذه الزيادة خلال الساعات الأخيرة ومع ذلك أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن هذه الأخبار غير صحيحة تماما ولا أساس لها من الصحة حيث لم يتم الإعلان عن أي زيادات في بطاقات التموين.

أهم تصريحات وزارة التموين والتجارة الداخلية

في تصريح حديث أوضح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية في إحدى اللقاءات التلفزيونية أن الوزارة لم تعلن عن أي زيادة في قيمة بطاقات التموين في الفترة الأخيرة، وأشار إلى أن مجلس الوزراء هو الجهة الوحيدة المسؤولة عن إصدار مثل هذه القرارات وليس من اختصاص وزارة التموين إصدار قرارات تتعلق بزيادات مالية في بطاقات الدعم.

جاءت هذه التصريحات لتهدئة المواطنين وتوضيح الحقائق بعد الانتشار الواسع للشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، تعكس هذه الشائعات حالة من القلق بين المواطنين بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد والتي تجعل أي زيادة في الدعم المالي محط أنظار الكثيرين.