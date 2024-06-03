“منصة MAZALATI”.. كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة 

يبحث الكثير من المواطنين داخل العراق عن اسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة عبر منصة مظلتي الالكترونية، وذلك للحصول على الدعم الذي تقدمة الحكومة العراقية إلى المواطنين الذين بحاجة إلى الدعم وخاصة في ظل الغلاء الذي يشهده العالم ويعاني منه الجميع و الازمات الاقتصادية التي حلت بالعالم أجمع في الفترة الاخيرة منذ الازمة الروسية الاوكرانية مع جائحة كورونا التي قضت على العديد من الموارد، ومن المنتظر أن يتم الاعلان في الفترة المقبلة عن اسماء المشمولين الوجبة السابعة خلال الفترة القادمة.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

كشفت وزارة العمل العراقية إنه يمكن للأشخاص الراغبين في الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة عبر منصة مظلتي وإتباع الخطوات التالية:

الخطوه الأولى لابد من الانتقال إلى منصة مظلتي الالكترونية.

ثم الضغط على الخدمات الالكترونية.

ثم النقر على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

اخيرا يجب الضغط علي الوجبة السابعة.

ثم يجب اختيار الولاية التي يعيش بها المستعلم.

ثم قم بادخال كافة البيانات المطلوبة في المكان المخصص لها.

ثم يجب رفع جميع الاوراق المطلوبة.

اخيرا لابد من الضغط على كلمة استعلام وسوف تظهر النتيجة على الفور في حال ظهورها.

شروط التقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية 2024

حددت وزارة العمل بعض الشروط للاشخاص الذين يرغبون في التقديم على الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة وتلك الشروط هي: