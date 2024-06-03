“أروع شفرات جاتا سان المجانية والمذهلة”!.. حمل لعبة جاتا GTA San Andreas وعيش اللحظة مع أصدقائك

يبحث لاعبي جاتا سان اندرياس عن أفضل الشفرات المجانية والمضمونة التي يمكنك الحصول عليها عند تنزيل اللعبة، لكي تتحصل على العديد من التحديات والدخول إلى العالم الإفتراضي، بالإضافة إلى كم التسهيلات التي يمكنك معرفتها عند التعرف على الشفرات الجديدة للعبة، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

شفرات لعبة GTA San Andreas

ومن أكثر الشفرات المجانية والجديدة التي يمكنك التعرف عليها في لعبة جاتا GTA San Andreas والحصول على أفضل المميزات التي توفرها اللعبة، كما يأتي:-

يمكنك الحصول على شفرة الذخيرة الكثيرة ” FULLCLIP”.

شفرة الأسلحة الحديثة والقوية ” LXGIWYL”.

الحصول على شفرة العضلي ” BTCDBCB”.

شفرة القفزة الخارقة وهي ” KANGAROO”.

شفرة إعادة السيارات المنتهية ” HESOYAM”.

مزايا لعبة GTA San Andreas جاتا

وعند القيام بتنزيل لعبة جاتا GTA San Andreas على جميع الإصدارات سواء الأندرويد والأيفون، والحصول على الشفرات الجديدة والمجانية، فيمكنك الإستمتاع بالمميزات التي تتمثل في التالي:-