“نزل التردد عندك” تردد القنوات الناقلة لمباراة العراق واندونيسيا  في تصفيات كأس العالم

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة موعد انطلاقة مباراة العراق واندونيسيا ضمن تصفيات كأس العالم 2026، فضلاً عن أن هذه المباراة تمثل أهمية كبيرة لملايين المتابعين والمشاهدين في دولة العراق، حتى أن فريق العراق يحتل المركز الأول برصيد يصل إلى 12 نقطة بعد أن خاض 4 مباريات، ولذا فسنوضح لكم موعد المباراة وكذلك التردد الخاص بالقنوات الناقلة.

موعد انطلاق مباراة العراق واندونيسيا في تصفيات كأس العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن أن موعد مباراة العراق واندونيسيا يكون يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024 في تمام الساعة 12 ظهرًا بتوقيت العراق ومصر والمملكة العربية السعودية، في حين تنطلق المباراة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، ويتم نقل المباراة على قناة بي ان سبورتس القطرية الناقلة للمباراة، بجودة عالية وصورة واضحة، بالإضافة إلى عدم وجود أي إعلانات مزعجة كما تفعل باقي القنوات الأخرى.

نزل تردد قناة بي إن الرياضية القطرية

ولكي تتمكن من مشاهدة مباراة العراق واندونيسيا بجودة عالية من بيتك دون الذهاب إلى أي مكان، وذلك بإتباع المعلومات الخاصة بالقناة وهي تتمثل في التالي:-