بمقادير بسيطة حضري حلوى مقروط اللوز الجزائري طرية ولذيذة وطعم يجنن

تعد حلوى مقروط اللوز الجزائري من الحلويات المحببة لدي الشعب الجزائري، ومكوناتها بسيطة متوفرة في البيت، وكثير من الناس يفضلون تناولها وهي تتميز بسهولة التحضير والطعم اللذيذ، وهي من أفضل الحلويات بالعالم وتتميز بطراوتها وطعمها الشهي اللذيذ، وسوف نتعرف من خلال موقع البديل الإخباري، على طريقة عمل حلوى مقروط اللوز الجزائري بأسهل الخطوات.

مقادير عمل مقروط اللوز

تحتوي هذه الحلوي اللذيذة على بعض المقادير البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

كيلو من اللوز المطحون. نصف كيلو من السكر. ثلاث حبات من البيض. ملعقة كبيرة من قشر الليمون المبشورة. 5 ملاعق كبيرة من ماء الورد. ملعقة من الفانيليا. كوب من سكر البودرة للتزين. 2 كوب من ماء القطر.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير حلوى مقروط اللوز الجزائري بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر طبق متوسط الحجم ونضع البيض، والسكر، والفانيليا، وقشر الليمون، وماء الورد ونقلبهم مع بعض حتى تتجانس المقادير تماماً.

بعد ذلك نضيف خليط اللوز المطحون ونعجن بواسطة اليد حتى تتكون لدينا عجينة ناعمة وطرية سهلة التشكيل.

نترك العجين يرتاح لبضع دقائق، بعد ذلك نقوم بتشكيله على شكل على شكل دوائر صغيرة، أو مثلثات على حسب الشكل الذي ترغبين به.

ثم نحضر صينية وندهنها بقليل من الزيت نرص عليها قطع الحلوى ونتركها حتى ترتاح لمدة 10 دقائق.

طريقة تجهيز حلوى مقروط اللوز الجزائري

نضع الصينية داخل الفرن لمدة عشر دقائق حتى تجف وتأخذ اللون الذهبي الخفيف، ثم نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً، ثم نحضر ماء القطر ونضع بها حبات المقروط حتى تتشرب، ثم نصفيها من ماء القطر تماماً ونغمسها في السكر البودرة حتى تتغلف جيداً، نقوم برص قطع المقروط على طبق التقديم ونزينها بالمكسرات وشرائح اللوز ونقدمها بألف صحة وهنا.