“خبر عاجل” 20 مليون مواطن تم حذفهم من بطاقة التموين!

ورد في الآونة الأخيرة أنه تم حذف 20 مليون مواطن من بطاقة التموين، ويجب العلم أن وزارة التموين وأيضًا وزارة التجارة الداخلية تحرص دائمًا على توفير جميع السلع المدعمة للمواطنين أصحاب بطاقات التموين، كما أن الوزارة توفر سلع تموينية مدعمة بقيمة تقترب من حوالي 36 مليار جنيه مصريوذلك سنويًا، وذلك في إطار حرص الدولة الشديد على تخفيف أعباء الحياة عن المواطنين، وسوف نوضح جميع المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع خلال مقالنا.

حذف 20 مليون مواطن من بطاقة التموين

أوضح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي أنه قد تم حذف 20 مليون مواطن من بطاقة التموين، وذلك بسبب حدوث أخطاء في بياناتهم أو وجود بطاقات شخصية مزورة، كما أضاف في تصريحات له عبر التلفزيون أن هناك خلل في قاعدة البيانات الخاصة بالدخل ضمن معايير حذف أو إضافة المواطنين في بطاقات التموين، كما أشار أنه لا يمكن متابعة الدخل سوى ما يتعلق بالدخل الحكومي فقط وأكد أنه يتم العمل في هذه الأثناء على تكامل قاعدة البيانات الخاصة بالدخل وأنه يتم العمل على الربط بين كلا القطاعين الحكومي والخاص.

حصة الدعم التموينية

يشار أن وزارة التموين تقوم بتحديد حصة للدعدم الخاصة بالتموين للأسر التي تمتلك بطاقة تموينية، وتتمثل الحصة كالتالي: